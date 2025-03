«La Gamberra» de Street Food Burger triunfa en The Champions Burger Santander

La hamburguesa sevillana «La Gamberra» , elaborada por la firma Street Food Burger , continúa consechando éxitos y acaba de ganar la primera posición en The Champions Burger Santander , que celebró su final este sábado 14 de septiembre.

La receta ha sido reformulada y ahora se presenta como «La Gamberra 2.0» , una burger que ha conquistado al público cántabro y ha quedado como campeona del certamen en Santander 2024, convirtiéndose en la Mejor burger de España de esta edición.

El equipo de Street Food Burger en Santander

Street Food Burger ya atesora los siguientes reconocimientos : subcampeones en The Champions Burger Sevilla 2024 , «mejor hamburguesería de Sevilla» en The Champions Burger y ahora campeona de The Champions Burger Santander 2024.

La receta

«La Gamberra 2.0» está elaborada con pan rojo glaseado , costilla de cerdo cocinada a baja temperatura durante 8 horas, ahumada y desmenuzada y chuletón de vaca madurada . También lleva mayonesa ahumada al estilo «Street», queso cheddar blanco ahumado, bacon bits caramelizados y crujiente de Gublins.

Esta versión de «La Gamberra» se ha creado exclusivamente para el evento , siendo la que ganó en The Champions Burger Sevilla la que puede disfrutarse actualmente en los locales de Sevilla.

¿Quiénes son?

Street Food Burger es un establecimiento de hamburguesas contundentes y divertidas que inició su andadura en 2022 en la localidad de Los Palacios y el pasado otoño dio el salto a Los Bermejales .

Su última apertura en la capital ha sido en el mes de julio en Sevilla Este , y la anterior este mismo año en la zona de Viapol .

Detrás de la marca está el empresario Manuel Rodríguez Moguer , procedente de Los Palacios, quien decidió sorprender a sus vecinos con una propuesta descarada y con un punto gamberro con hamburguesas altamente llamativas.