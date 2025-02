Francisco López León: «A veces pienso '¿Cómo me voy a jubilar si ahora está la venta en su mejor momento?'»

La Venta Los Conejos es de esos sitios que empezó su historia desde cero. Los padres de Francisco López León cuidaban sus vacas en un camino rural ubicado a dos kilómetros de Mairena del Alcor, un terreno en el que en la década de los 70 no había prácticamente ninguna construcción.

Una granja de gallinas y un almacén de aceituna fueron los primeros negocios que se instalaron en la zona y la necesidad de atender a los trabajadores de ambos motivó que Vicente López y Dominga León comenzarán a despachar cafés y aguardientes en el pequeño local que habían levantado.

Poco después empezaron a llegar los soldados asentados en un campamento militar cercano, a los que Dominga ofrecía tortillas y garbanzos una vez concluían su servicio.

En una ocasión un vecino le llevó un conejo recién cazado y ella lo cocinó con esmero, iniciando así la historia de un establecimiento que ya suma 56 años y se ha convertido en un referente de cocina casera en la provincia de Sevilla.

¿Cómo ha sido la evolución de la Venta Los Conejos en estos 56 años?

El negocio nunca ha dejado de crecer. Desde que empezaron mis padres hasta ahora la zona ha cambiado mucho y se ha ido integrando en Mairena del Alcor con la construcción de nuevas parcelas. Ahora llega más gente que nunca y muchas veces pienso: ¿Cómo me voy a jubilar si ahora está la venta en su mejor momento?

El conejo es sin duda el protagonista de su establecimiento…

Siempre tenemos más de seis recetas en carta elaboradas con conejo: en salsa, con tomate, con judiones, croquetas… Es una carne muy buena y saludable, de las mejores que hay.

¿Cómo es la clientela que llega a su negocio?

La mayoría es público habitual que viene con frecuencia. En estas décadas se ha consolidado una clientela muy fiel y han pasado por aquí numerosos personajes famosos: El loco de la colina, Bertín Osborne, casi todos los toreros (Manzanares, Morante de la Puebla, Ortega Cano…). Aún recuerdo cuando dimos de comer al rey emérito, que vino a la finca de su compañero de promoción Víctor Lago Román, un militar que acabó siendo asesinado por ETA. Mi madre les preparó un arroz con conejo y les encantó, aunque recuerdo que doña Sofía tomó coliflor porque no come carne.

¿Qué va a pasar cuando se jubile?

Me ha costado tomar la decisión porque llevo aquí toda mi vida y no sé hacer otra cosa. Tengo trabajadores de hace más de 40 años que no pueden quedarse en la calle porque yo me retire, así que he llegado a un acuerdo con el cocinero Gonzalo Mancera, que será quien lo gestione a partir de junio.

Sus imprescindibles en el pueblo

Cuando preguntamos a Francisco López León por sus paradas obligatorias en su localidad duda seriamente porque todas las opciones le parecen buenas… Se detiene en el corazón del municipio, en la céntrica plaza de Antonio Mairena, también conocida como plaza de las flores. Todo visitante, asegura, debe parar en este punto del casco histórico y sin moverse de allí puede encontrar locales para tomar una cerveza y una tapa, otros para el café e incluso una heladería centenaria. Todos ellos cuentan con veladores y terrazas en la concurrida plaza, a tan solo unos metros del famoso castillo de Mairena y de otros lugares de interés en el municipio.

Plaza Antonio Mairena

Bar New Libra (Plaza Antonio Mairena, 10): En el pueblo lo conocen como “El libra”, un establecimiento donde se reúnen los vecinos y se ambienta cada día, especialmente los fines de semana. Tiene fama de servir una de las cervezas más frías de la localidad, aunque también hay generosos y un tapeo selecto para acompañar: queso viejo, aliños o pescaíto frito.

Casa del Arte flamenco Antonio Mairena

Casa del Arte flamenco Antonio Mairena (Plaza Antonio Mairena, 7): También conocido como Bar Peña Flamenca, es famoso por sus desayunos (donde destacan los molletes de jamón) y su tapeo durante el mediodía y la noche. Francisco López León disfruta especialmente con sus chocos fritos.

Plaza Lounge (Daoiz, 2): Para el momento del café o una copa, también en el entorno de la plaza recomienda Francisco López León este espacio, donde disfrutar de la sobremesa en un ambiente relajado. Tienen desayunos tipo brunch, cafés y cócteles y una apretada agenda de actuaciones en directo.

Heladería Miquel

Heladería Miquel (Plaza Antonio Mairena, 3): Los helados Miquel tienen casi un siglo de historia. Cuentan con varios locales en toda la geografía andaluza y un gran surtido de helados artesanos. El preferido de nuestro entrevistado es el de turrón.