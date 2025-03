La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla celebra su V Gala

La Escuela Superior de Hostelería de Sevilla (ESHS) ha celebrado su V Gala de Premios, donde se han reconocido a personas e instituciones que durante el año 2023 han contribuido al progreso y desarrollo a través de la educación, la investigación, la sostenibilidad, la comunicación, así como al fomento del turismo y la gastronomía, y que han sido un ejemplo para la sociedad y en especial para el sector hostelero.

Entre los premiados de esta edición, celebrada la noche del jueves en la Taberna del Alabardero, se encuentran el reconocido empresario Miguel Fluxá , presidente del grupo Iberostar; el chef y empresario aragonés Carmelo Bosque y el hotel Radisson Collection Magdalena Plaza Sevilla .

También la Universidad Pablo de Olavide , que recibió el galardón a «Mejor Entidad Colaboradora», Bardal (Ronda) , que recibió el premio al «Mejor Restaurante», y la empresa Inés Rosales , que recogió el galardón a «Mejor Empresa Agroalimentaria».

Otros protagonistas de la noche fueron el chef y propietario de Casa Manolete Bistro (Córdoba), Juanjo Ruiz, y el Círculo Internacional de Directivos y Directivas de Hotel .

Durante la velada, conducida por Diego Suárez, intervinieron desde el director de la ESHS, Iñaki Echeveste, a don Luis de Lezama, fundador del grupo al que pertenece la Taberna del Alabardero y su escuela de hostelería.

Lezama, a quien el Ayuntamiento hispalense ha dedicado una glorieta en Triana esta semana, pronunció un emotivo discurso sobre su trayectoria y su vínculo con Sevilla y Andalucía, haciendo hincapié en sus ricas tradiciones y en las personalidades que han dejado huella en su historia. « Después de una temporada difícil llego a Sevilla y me siento renovado . Parece que aquí Dios me ayuda, me alienta, y lo veo en vosotros y en vuestras caras», manifestó el religioso vasco, creador del grupo hostelero Lezama.

30 años

Iñaki Echeveste, por su lado, recordó que la ESHS ha cumplido 30 años y que por ella han pasado más de 35.000 alumnos pertenecientes a 22 países de cinco continentes distintos. También intervinieron el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández.

Como novedad esta edición, la Gala de la ESHS celebró una mesa de diálogo en la que participaron Beatriz Barranco Montes, viceconsejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; José Ignacio Castillo Manzano, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y Graduado de Honor de la ESHS y Manuel Cornax Campa, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla, donde dieron sus puntos de vista sobre la situación actual del mercado de trabajo en el sector gastronómico, hotelero y turístico.