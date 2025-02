Manu Jara regresa a Nervión con una nueva dulcería en el hotel Only You

Manu Jara , el premiado pastelero de origen francés y espíritu trianero, ha anunciado recientemente la apertura de su tercera dulcería en la capital andaluza.

Bajo el nombre de «Breakery with Manu Jara» , esta novedosa instalación estará ubicada dentro de las instalaciones el recién inaugurado Only You , el nuevo espacio hotelero de cinco estrellas que ocupa el edificio donde antes se encontraba el hotel Ayre, ambos pertenecientes a la firma ibicenca Palladium Hotel Group.

Esta apertura marca un significativo y esperado regreso al barrio de Nervión, consolidando con ella su presencia en la escena repostera de la ciudad.

A las 10:30 de este sábado, 4 de mayo, Breakery with Manu Jara abrirá sus puertas, ofreciendo a los sevillanos y visitantes una experiencia de lo más dulce. El establecimiento operará a diario y en horario continuo desde las 10:30 hasta las 21:00 horas, permitiendo así disfrutar de sus creaciones a lo largo de toda la semana y en cualquier momento del día.

Campaña de publicidad realizada por el hotel Only You para anunciar su apertura

Esta nueva dulcería se suma a los otros dos establecimientos que el pastelero tiene en la capital andaluza, el primogénito de la calle Pureza en Triana y el de la zona Gourmet Experience de El Corte Inglés de la plaza del Duque, siendo este el tercer local del repostero en Sevilla. Con la calidad y la excelencia siempre como eje de sus elaboraciones, Manu Jara mantiene su compromiso de no expandirse más allá de tres locales en la ciudad, garantizando así la frescura y el sabor de sus productos.

Tal y como señala, «Estamos muy contentos de abrir nuestra nueva dulcería en el hotel Only You Sevilla. Este lugar no sólo representa nuestro esperado regreso a Nervión, sino también una oportunidad para seguir ofreciendo a nuestros clientes lo mejor de la alta repostería francesa con un toque sevillano». Y añade que «nuestro compromiso con la calidad y la excelencia sigue siendo firme y es el corazón de nuestra propuesta», ha apuntado el pastelero.

En cuanto al hotel donde se encuentra, este nuevo alojamiento busca situarse como un destino en sí mismo, uniendo a huéspedes y sevillanos que quieran disfrutar de sus instalaciones en un mismo espacio.

«Esperamos que tanto sevillanos como visitantes encuentren en Breakery with Manu Jara un lugar para disfrutar de la verdadera artesanía en pastelería, en un ambiente que invita a relajarse y saborear cada bocado», ha subrayado.