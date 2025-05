La Antigua Abacería de San Lorenzo celebra su preapertura en la efeméride del emperador Teodosio

Quedan pocos días para que la Antigua Abacería de San Lorenzo vuelva a abrir en manos del abogado sevillano Luis Miguel Martín Rubio , un fiel cliente del desaparecido establecimiento que ha tomado las riendas del negocio movido por la nostalgia y el romanticismo.

Y para celebrar la preapertura del restaurante , la efeméride del emperador Teodosio ha servido de excusa para convocar a amigos y allegados ante la fachada del edificio, donde se ha proyectado un «mapping» visual y sonoro que ha sobrecogido al barrio de San Lorenzo.

El 11 de enero se cumplen 1176 años del nacimiento del emperador Teodosio, quien declaró la religión cristiana como la oficial del imperio romano. Para conmemorar dicha fecha, el abogado sevillano ha reunido a las puertas del que ya es su establecimientos a un nutrido grupo de amigos, entre los que no podía faltar Ramón López de Tejada , quien ha cedido el testigo a su antiguo cliente.

La Antigua Abacería de San Lorenzo volverá a abrir en una o dos semanas utilizando únicamente las estancias de la planta baja para acoger al público, mientras que la cocina permanecerá en la planta superior.

Con el objeto de ganar más espacio, han eliminado el office que había en una de las estancias y han añadido algún rincón más a esta antigua casa que data de finales del siglo XVII o principios del XVIII. Mantienen la vitrina de madera policromada en verde y han sustituido la antigua balanza que había en el mostrador por otra igualmente añeja.

«El hecho de reabrir la antigua abacería es un homenaje a Ramón que ha estado más de 25 años logrando un ambiente único en Sevilla gracias a su esfuerzo y dedicación», asegura Luismi Martín Rubio. « Cerré con él la abacería , me dijo hazme unos fideos con caballa que me voy de vacaciones y ya no volvió a abrir», narra el abogado, quien elaboró el último almuerzo servido en la Antigua Abacería de San Lorenzo.

La cocina

Al frente de los fogones estará el chef Miguel Rodríguez , procedente de la localidad de Los Palacios y Villafranca, quien mantendrá una cocina de cuchareo y guisos con muchos guiños al recetario que siempre ha tenido la Antigua Abacería de San Lorenzo. «Hace una sopa de tomate que creo que supera a la que tenía Ramón », dice con simpatía Martín Rubio ante la mirada de López de Tejada.

El epígrafe de huevos será otra de las cosas que no cambiarán en este establecimiento. «Vamos a volver al tiempo de nuestras madres, con recetas como papas a la riojana, alubias con chorizo y morcilla o las típicas alubias colorás de Los Palacios», asegura Miguel Rodríguez.

El objetivo es mantener la cocina de temporada con esas jornadas temáticas que caracterizaban al restaurante en su anterior etapa. Así, en Cuaresma se podrán tomar recetas típicas de esa fecha con el bacalao, las espinacas y las torrijas como protagonistas.

También habrá arroces los sábados , sopa de picadillo en invierno y salmorejo y gazpacho en verano. «Ponerme al frente de esta cocina es un gran reto para mí », confiesa el chef, consciente de que en los inicios las comparaciones serán inevitables.