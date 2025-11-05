Suscribete a
ABC Premium

Este pueblo de Sevilla celebra su tradicional Feria del Jamón en noviembre con catas, conciertos y una novillada

Almadén de la Plata ha presentado hoy el cartel y las actividades de la VIII Edición de la Feria del Jamón que celebrará del 28 al 30 de noviembre

Este pueblo de Sevilla celebra su conocida feria del mosto este fin de semana con catas y conciertos

Plato de jamón ibérico
Plato de jamón ibérico ABC SEvilla

Pablo Torres

Sevilla

La Feria del Jamón ya se ha vuelto una cita recurrente en el municipio de Almadén de la Plata, por eso, el fin de semana del 28 al 30 de noviembre celebrará su VIII edición. Sin embargo, este año este evento viene con ... unos aires nuevos e incluirá otro tipo de actividades para que los asistentes puedan disfrutar de este evento gastronómico al completo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app