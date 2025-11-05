Este pueblo de Sevilla celebra su tradicional Feria del Jamón en noviembre con catas, conciertos y una novillada

La Feria del Jamón ya se ha vuelto una cita recurrente en el municipio de Almadén de la Plata, por eso, el fin de semana del 28 al 30 de noviembre celebrará su VIII edición. Sin embargo, este año este evento viene con ... unos aires nuevos e incluirá otro tipo de actividades para que los asistentes puedan disfrutar de este evento gastronómico al completo.

En la presentación del evento, la comitiva de la administración andaluza; Ricardo Sánchez, Inmaculada Gallardo y Carmen Ortíz, junto al alcalde de la provincia, Carlos Raigada, han confirmado que la VIII Feria del Jamón desarrollará otro tipo de actividades además de las culinarias, como por ejemplo, catas de vino con degustación de productos locales, rutas para senderistas, flamenco, zambomba navideña, exposición de artesanía local y la tradicional exhibición de corte de jamón.

A su vez, el delegado del gobierno andaluz, Ricardo Sánchez, ha explicado este evento como «una oportunidad para asentar un turismo rural y gastronómico de calidad en la provincia de Sevilla». Por eso mismo, lo ha enmarcado dentro del programa de 'Estrategia frente al Desafío Demográfico', que se basa en ayudar a los pueblos con la vivienda, los servicios y el transporte público para paliar el problema de la falta de relevo en la agricultura o ganadería.

La presentación de la VIII Edición de la Feria del Jamón en Almadén de la Plata ABC Sevilla

Sin duda, esta fecha es considerada para el edil melojero, Carlos Raigada, como un importante motor económico para el municipio. Por esa razón, «el Ayuntamiento ha redoblado esfuerzos para ofrecer un evento más atractivo, con una atención más personalizada, mayor cantidad de jamones y detalles que sorprenderán a los asistentes». Entre ellos, destaca la novillada, televisada por Canal sur.

Programación y actividades

De tal manera, el evento comenzará el próximo viernes 28 de noviembre a las 18.00 horas, con la presentación del libro «Camino, Sabores y Memorias». Detrás de este, tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño, seguido de una charla coloquio con la delegada de la Junta, Inmaculada Gallardo, y, finalmente, con una cata maridaje con chacinas y quesos.

La jornada del sábado comenzará temprano, a las 9.00 horas, con una ruta senderista, para luego reponer fuerzas con una exhibición de corte de jamón y un concierto del grupo flamenco-pop «Caporu Music», a las 13 horas en la plaza del Reloj. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará la «Novillada del Jamón» y posteriormente la zambomba navideña.

Finalmente, la feria se cerrará el domingo 30 de noviembre, con tres actividades. Primero, se volverá a celebrar otra ruta, para más tarde, a las 11.30 horas, disfrutar de una clase práctica de toreo de salón a cargo de la «Escuela Taurina Tomás Campuzano Triana». Por último, a las 13.00 horas, la tradicional exhibición de corte de jamón y la actuación del grupo «Flamenco Jondo cantante Armando Mateos» pondrán el broche final a la velada.

Con todo ello, Almadén de la Plata se convierte en un aperitivo perfecto de la Navidad, épocas en las que se disfruta del buen comer, de la compañía, de la cultura, de la música y de las costumbres