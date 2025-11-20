Platos de cuchara y guisoteo cada semana en Tribeca para saborear el invierno

En Tribeca siempre ha habido espacio para la cocina que se toma su tiempo. La que huele a caldo recién hecho, a sofrito que empieza despacio, a cazuela templada en las manos. Con la llegada del frío, el restaurante de Pedro Giménez vuelve ... a mirar hacia esa parte del recetario que se cocina con paciencia y se come con cucharón: nacen las Semanas del Guiso, una propuesta que reivindica la tradición como un acto de temporada.

La iniciativa arrancó con un cocido madrileño clásico como una declaración de intenciones. A partir de ahí, cada semana es un recorrido por guisos que hablan de territorio, memoria y mercado: fabes con perdiz en escabeche, judiones de la granja con manitas de cerdo, cocido andaluz con calabaza y judías verdes, suquet de pescado, cassoulet o unas alcachofas con patatas y almejas que ponen en valor el producto de invierno. En todos late la misma idea: fondos cuidados, producto de temporada y el ritmo sereno de la cuchara.

Un restaurante que piensa en frío y cocina en caliente

Para entender estas semanas, hay que entender Tribeca. El restaurante —uno de los imprescindibles de Sevilla desde hace más de dos décadas— ha construido su identidad alrededor de la materia prima y de una manera de cocinar que combina técnica, respeto y mirada contemporánea. Su cocina es clásica en el fondo y moderna en los gestos.

Aunque estos meses la cuchara toma el protagonismo, Tribeca no deja de ser un restaurante que mira al mar. Lo hace con precisión quirúrgica: solo trabajan con pescados y mariscos del Golfo de Cádiz, siempre de captura salvaje y seleccionados a través de Astaroth, la pescadería del propio grupo en Rota, y de su flota de barcos, que faenan con artes tradicionales y sostenibles. Un modelo poco habitual y que explica muchas cosas de la regularidad del restaurante.

La mano de Pedro Giménez

La cocina de Pedro Giménez no se explica en un único registro. Es la suma de aprendizajes y geografías: la técnica francesa que sostiene los fondos, la mirada contemporánea que trajo de Reino Unido y Estados Unidos, la sensibilidad por las texturas que absorbió en China y la disciplina que pulió en el Teatro Real de Madrid. Sobre todo, un amor por la materia prima que viene de familia.

Por eso en Tribeca caben unos callos y un caviar, un cocido andaluz y un champagne, un guiso de cuchara y un mezcal. No hay contradicción: es una cocina que se permite ser honesta y ambiciosa al mismo tiempo.

Cuchara, producto y temporada

Las Semanas del Guiso son, al final, una excusa para volver al origen. Para reivindicar que la cocina de invierno tiene su propio lenguaje y que hay platos que solo se disfrutan cuando hace falta arrimarse un poco al calor del plato.

Tribeca los pone en el centro de la mesa —literalmente— y demuestra que la cuchara puede ser también una forma de celebración.