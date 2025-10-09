La patata, el ingrediente estrella en las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y provincia

Bajo el lema «I Love Patata, ¡cómo no quererla!», la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) celebra una nueva edición de unas jornadas ya consolidadas en el calendario gastronómico local.

Los hoteles participantes reinterpretarán este ingrediente en elaboraciones ... que van desde los entrantes hasta los postres. Entre las propuestas que podrán encontrarse en los menús destacan:

Entre las propuestas que podrán encontrarse en los menús destacan elaboraciones tan diversas como un cremoso de patata con ceviche de langostino al ají y crujiente de jamón ibérico, un parmentier de patata con huevo a baja temperatura, boletus edulis y trufa, o unas patatas baby guisadas al pimentón con bacalao y olivas negras. También habrá espacio para recetas más originales como el gofre de patata con chicharrones y salsa brava, el ravioli de patata de Sanlúcar con yema curada y caldo de jamón, o incluso postres como la tarta fina de patata y manzana con helado de canela.

Cada establecimiento ofrecerá su propia interpretación, en formato menú o tapa, con precios que oscilan entre los 3,5 euros y los 39 euros. Toda la información estará disponible en www.hotelesdesevilla.com

Hoteles participantes En total, 26 hoteles de Sevilla y su provincia se suman a la cita gastronómica: Hotel Alfonso XIII

Hotel EME Catedral Mercer

Hotel Mercer Plaza Sevilla

Hotel Eurostars Torre Sevilla

Hotel Don Ramón

Hotel Gran Meliá Colón

Hotel Radisson Collection Sevilla

Hotel Unuk Vincci Selección

Hotel CoolRooms Palacio de Villapanés

Hotel Bellavista Sevilla

Hotel Alcázar de la Reina (Carmona)

Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Hotel Fernando III

Hotel Querencia

Hotel Ocean Drive Sevilla

Hotel Kivir

Hotel Novotel Sevilla

Hotel Giralda Center

Hotel Meliá Lebreros

Hotel Meliá Sevilla

Hotel Sevilla Center

Hotel Silken Al-Andalus

Hotel Vincci La Rábida

Hotel Vincci Molviedro

Hotel Manolo Mayo (Los Palacios)

Betis 7 Triana Experience

Un producto humilde con mucha historia

El acto de presentación tuvo lugar en el Hotel Alfonso XIII, con la participación del presidente de la AHS, Manuel Cornax, acompañado por Carmen Ortiz (delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía), Rodrigo Rodríguez (vicepresidente de Prodetur), Antonio Castaño (director gerente de Contursa) y Raquel Vega (teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada).

En esta vigésima cuarta edición, la asociación mantiene su apuesta por el producto local y de proximidad. Tras años dedicados a ingredientes como el tomate, la aceituna o la naranja, este 2025 el protagonismo recae en la patata, símbolo de la Vega del Guadalquivir.

El municipio de La Rinconada, principal productor de patata temprana en Andalucía —con más de 1.200 hectáreas dedicadas a su cultivo—, colabora este año estrechamente en la iniciativa.