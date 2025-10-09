ACTUALIDAD
La patata, el ingrediente estrella en las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y provincia
Del 10 de octubre al 10 de noviembre, 26 hoteles de Sevilla y su provincia rendirán homenaje a uno de los productos más versátiles de nuestra gastronomía a través de menús y tapas con la patata como protagonista
Cristina Torres
Sevilla
Bajo el lema «I Love Patata, ¡cómo no quererla!», la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) celebra una nueva edición de unas jornadas ya consolidadas en el calendario gastronómico local.
Los hoteles participantes reinterpretarán este ingrediente en elaboraciones ... que van desde los entrantes hasta los postres. Entre las propuestas que podrán encontrarse en los menús destacan:
Entre las propuestas que podrán encontrarse en los menús destacan elaboraciones tan diversas como un cremoso de patata con ceviche de langostino al ají y crujiente de jamón ibérico, un parmentier de patata con huevo a baja temperatura, boletus edulis y trufa, o unas patatas baby guisadas al pimentón con bacalao y olivas negras. También habrá espacio para recetas más originales como el gofre de patata con chicharrones y salsa brava, el ravioli de patata de Sanlúcar con yema curada y caldo de jamón, o incluso postres como la tarta fina de patata y manzana con helado de canela.
Cada establecimiento ofrecerá su propia interpretación, en formato menú o tapa, con precios que oscilan entre los 3,5 euros y los 39 euros. Toda la información estará disponible en www.hotelesdesevilla.com
Hoteles participantes
En total, 26 hoteles de Sevilla y su provincia se suman a la cita gastronómica:
-
Hotel Alfonso XIII
-
Hotel EME Catedral Mercer
-
Hotel Mercer Plaza Sevilla
-
Hotel Eurostars Torre Sevilla
-
Hotel Don Ramón
-
Hotel Gran Meliá Colón
-
Hotel Radisson Collection Sevilla
-
Hotel Unuk Vincci Selección
-
Hotel CoolRooms Palacio de Villapanés
-
Hotel Bellavista Sevilla
-
Hotel Alcázar de la Reina (Carmona)
-
Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza
-
Hotel Fernando III
-
Hotel Querencia
-
Hotel Ocean Drive Sevilla
-
Hotel Kivir
-
Hotel Novotel Sevilla
-
Hotel Giralda Center
-
Hotel Meliá Lebreros
-
Hotel Meliá Sevilla
-
Hotel Sevilla Center
-
Hotel Silken Al-Andalus
-
Hotel Vincci La Rábida
-
Hotel Vincci Molviedro
-
Hotel Manolo Mayo (Los Palacios)
-
Betis 7 Triana Experience
Un producto humilde con mucha historia
El acto de presentación tuvo lugar en el Hotel Alfonso XIII, con la participación del presidente de la AHS, Manuel Cornax, acompañado por Carmen Ortiz (delegada territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía), Rodrigo Rodríguez (vicepresidente de Prodetur), Antonio Castaño (director gerente de Contursa) y Raquel Vega (teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Rinconada).
En esta vigésima cuarta edición, la asociación mantiene su apuesta por el producto local y de proximidad. Tras años dedicados a ingredientes como el tomate, la aceituna o la naranja, este 2025 el protagonismo recae en la patata, símbolo de la Vega del Guadalquivir.
El municipio de La Rinconada, principal productor de patata temprana en Andalucía —con más de 1.200 hectáreas dedicadas a su cultivo—, colabora este año estrechamente en la iniciativa.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete