La patata, el ingrediente estrella en las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y provincia

Del 10 de octubre al 10 de noviembre, 26 hoteles de Sevilla y su provincia rendirán homenaje a uno de los productos más versátiles de nuestra gastronomía a través de menús y tapas con la patata como protagonista

Acto de presentación de las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y Provincia
Acto de presentación de las XXIV Jornadas Gastronómicas de los hoteles de Sevilla y Provincia

Cristina Torres

Sevilla

Bajo el lema «I Love Patata, ¡cómo no quererla!», la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS) celebra una nueva edición de unas jornadas ya consolidadas en el calendario gastronómico local.

Los hoteles participantes reinterpretarán este ingrediente en elaboraciones ... que van desde los entrantes hasta los postres. Entre las propuestas que podrán encontrarse en los menús destacan:

