Sukalde: «Ni arroz pasado, ni guiso ahumado»

Hacía tiempo que no volvía por Alcalá de Guadaira , una ciudad que siempre tiene opciones interesantes gastronómicamente hablando. En este caso me he acercado a un restaurante que ha sido recientemente reformado y que se emplaza en todo un clásico de la zona como era el restaurante Pinichi, con su conocidísimo su arroz con perdiz.

El nuevo concepto se llama Sukalde, curioso nombre ya que significa cocina en vascuence para un lugar que poco tiene que ver con la gastronomía vasca, de hecho, la gran especialidad que tienen en esta casa son loarroces asociados con el litoral levantino y las carnes a la brasa.

El local es muy amplio, utiliza la doble fórmula de bar-restaurante que hoy en día es tan habitual, con una primera sala con varias mesas altas para luego acceder a un amplio comedor, algo estridente en su colorido. También tienen un pequeño jardín entre los dos espacios, que es donde nos situaron.

Empieza la comida con una ensaladilla de marisco a la que añaden gambones en tempura, me parece que le faltaba ensaladilla para que tuviese una textura más amable. Uno de los entrantes que me recomendaron fue su mini croissant (que de mini tiene poco) de pringá con mahonesa de hierbabuena, y es normal el éxito que tiene porque aunque es algo pesado el sabor que tiene engancha a cualquiera.

El último pase antes del principal fue su pan bao de pulled pork, cebolla, jalapeño, cilantro y chutney de piña cuyo relleno también era de nota, pero el gran fallo es que el pan estaba mal descongelado y el pliegue se hacía incomible.

Llegamos al leitmotiv de la comida con su arroz, los hacen para mínimo dos personas y tienen tanto secos como melosos, pero optamos por un arroz negro con choco y rape y alioli. Desde luego es un buen arroz, pero tanto en la provincia como en la capital por comparación hay otro de niveles muy similares.

El postre fue una basta tarta de lotus cremoso en la que el dulzor de la misma lo abarcaba todo.

Sukalde me ha dejado con un sabor agridulce, aunque el nivel del arroz es de notable, en el resto de aspectos tiene deficiencias que sin ser excesivamente groseras hacen que el nivel general de la comida se resienta.

Valoración:

- Comida: 3/5

- Servicio: 2/3

- Ambiente: 3/5

