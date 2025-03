Pan Nuestro: «La 'Pampa' nuestra»

Me encanta pasear por la Alfalfa, fue el barrio donde nací y pasé mis primeros años. También me causa cierta desazón la desnaturalización que se está produciendo en él, pero a cambio nos permite conocer por dentro algunos edificios históricos. Este es el caso de Pan Nuestro, el restaurante que hoy me ocupa, situado en la conocida como Plaza del Pan en la famosa casa de textiles Pedro Roldán diseñado por Jaime Espiau a principios del siglo XX.

Un establecimiento que cuenta con dos plantas, con las que separa sus espacios. En la baja un lugar más relajado donde está el bar en el que se combinas las tapas y el tardeo. En su planta superior está el restaurante, con un ambiente más formal y que a muchos les resultará familiar ya que uno de sus camareros se hizo extremadamente popular en redes sociales.

Fachada Pan Nuestro, en la plaza del Pan Álvaro Salinero

Aproveché antes de subir, para tomar en el bar la ensaladilla de gambas , simple, bien, pero sin mayor gracia.

Ya sentado en la mesa y con la carta por delante descubrí ante mi sorpresa que la misma tiene un claro corte de restaurante argentino que ahora a lo largo de la comida también veréis. La misma tiene otro problema y es que solo funciona por raciones , con un modelo excesivamente rígido y que limita mucho las opciones a la hora de configurar la comida.

Ensaladilla de gambas Álvaro Salinero

El comienzo son unas tostas de sardinas que acompañan con un pesto rojo, en el que la textura del mismo pescado no me resultó la más agradable.

Después seguimos con unas mollejas de corazón de ternera a la parrilla que sirven con una salsa criolla clásica a base de pimiento, tomate y cebolla. Posiblemente el mejor plato de la comida, una molleja muy tierna que se deshace y con una cocción uniforme perfecta.

Mollejas de corazón de vaca Álvaro Salinero

El plato principal fue su ojo de bife o lo que aquí conocemos por entrecot o lomo bajo como últimamente se le viene llamando.

Lo primero que noté es que hicieron caso omiso de mi petición de punto de la carne pasándola más de lo que habría querido, pero aún con eso la disfruté por la alta calidad de la pieza.

Ojo de bife Álvaro Salinero

El postre fue una torrija de brioche con helado de vainilla, quizás el dulce que más repito a lo largo del año en mis visitas a restaurantes.

Torrija de brioche con helado de vainilla Álvaro Salinero

No me ha convencido excesivamente mi experiencia en Pan Nuestro. Aunque el lugar es precioso y probablemente ése sea su mayor activo, la inamovilidad de su oferta y los fallos en varios de sus platos pesaron más al final.

