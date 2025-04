Jaleo: «Tapeo de Mercado»

En esta ocasión me he dejado caer por uno de los mercados más vivos de Sevilla, el de la calle Feria que tiene puestos muy diversos, que combinan con los más tradicionales y otros de nuevo cuño. Se hace interesante seguir la evolución de los diferentes mercados de la ciudad y como se está procediendo a su resurrección en una versión más gourmet.

La calle Feria además representa muy bien esa transición entre lo moderno y lo clásico, una vía que es el alma del barrio y que tiene aquí su centro neurálgico. De los varios lugares interesantes para comer escogí Jaleo, situado en la nave principal y que combina una oferta de tapeo sencillo con cervezas artesanas

El producto de sus propios proveedores vecinos de plaza juega un papel fundamental, añadiendo materias primas como ostras, ibéricos o conservas a su carta.

Empecé con un termómetro perfecto de cualquier bar, como diría el mismo Angel León, su ensaladilla, en esta ocasión de atún rojo confitado y mahonesa de piparra, excesivamente fría pero buenísima. Es una pena que no puedas coger siempre un trozo de atún por su escasez, porque es una gran combinación. Las bravas tienen una buena doble fritura, pero no consiguen terminar de brillar con sus salsas.

Tienen dos tipos de croquetas , de setas y trufa y una segunda de pato confitado con pimienta de sichuan, estás últimas muy conseguidas por su buen equilibrio en esa bechamel interior que se hace algo dulce.

En cambio, el flamenquín nos llegó un punto crudo, el rebozado no le había dado tiempo a quedarse crujiente por lo que fue quizás lo más flojo del día (¡ay las prisas!).

Seguimos con el croissant de presa ‘mechá’ con especias, rúcula y una salsa de queso azul. Quizás lo que más me gustó fue el croissant en sí, el resto es goloso, pero nada más allá. Finalizamos con un falso risotto de tinta de calamar, chipirón y alioli, un plato muy trillado en los gastrobares. En esta ocasión no finalice con un postre ya que no disponían de ellos

Una cocina que brilla más cuanto más sencilla se mantiene es lo que me encontré en Jaleo, que tiene en su servicio su punto más débil sin duda. Cuando no se olvidaban lo que habías pedido se les pasaba decirte que de tal cosa ya no quedaba. Entendiendo que en un sitio informal el margen de mejora es enorme en este aspecto.

Valoración:

Comida: 2

Servicio: 2

Ambiente: 4