Abantal: «El cielo no son sólo estrellas»

Quince años nada más y nada menos han pasado desde que la guía Michelin le entregase su estrella al restaurante Abantal . Un reconocimiento que lució durante muchos años en solitario en nuestra ciudad y que acompaña a sus dos Soles Repsol, único establecimiento de la provincia que los tiene.

Situada entre la Puerta de Carmona y el barrio de San Bernardo, en un local que pasa totalmente desapercibido en la calle Alcalde José de la Bandera y que han ido remodelando constantemente. Hoy encuentras una sala con tonos más oscuros, buscando esa intimidad que asoma a la noche, con no más de diez mesas y una gran amplitud.

Disponen de un único menú en el que te dan la opción de acortarlo. El mismo bebe de la cocina andaluza tradicional y al que Julio le da su visión personal trayéndolo a la alta cocina.

El menú comienza especialmente fino con una ensalada de zanahoria, hinojo y calabaza, refrescante y con un sabor a brasa elegante, darle esa profundidad de sabor a una ensalada es difícil.

Otro plato que destaca y mucho en este comienzo fue su cigala con conejo a la secretaria, un pase que bebe de un clásico guiso y que combinan con producto noble como es este marisco. Esto también se mezcla con platos quizás menos brillantes como son la ostra con microalgas -siempre es difícil acertar con este molusco- y con una lubina con ‘caldo de perrillo’ que me pareció desdibujada.

Le siguen pases muy sabrosos como son su potaje de chícharos, alcachofas, trufa, yema y jamón , que siendo notable no deja de ser un buen guiso. Sorprende que el final salado sea un picantón relleno con manitas de cerdo y salsa de jamón ibérico, una opción peculiar para un menú así. El dulce con el que termina es unas poleas con crema de limón y pestiño , haciendo otra vez referencia a la tradición.

He visitado Abantal varias veces en los últimos años y quizás este sea el menú más fino que me he encontrado de Julio . Un giro hacia la profundidad de sabores y que no se lía excesivamente con técnicas innecesarias, pero sigue siendo una propuesta muy clásica, quizás excesivamente para mí. Mejorable es su maridaje, cuyas referencias me parecieron generalmente manidas, al menos para el público local.

Valoración

Valoración:

Comida: 4/5

Servicio: 4/5

Ambiente: 4/5