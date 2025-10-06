Suscribete a
Restaurante La Quinta Brasería Sevilla: «De leña vieja, buenas brasas»

Una carta amplia, sin ser un disparate, con platos que juegan a ser clásicos modernos. Se le nota cierto aire vasco, pero sobre todo catalán

Canelones de pòllo a la brasa de La Quinta Brasería
Canelones de pòllo a la brasa de La Quinta Brasería A.S.

Álvaro Salinero

Sevilla

En la ciudad en los últimos años hay varios grupos hosteleros que se han expandido a un ritmo vertiginoso, ocupando una parte importante de la oferta actual. Uno de ellos fue el grupo Catalina, que tras la pandemia asumió un importante plan de crecimiento. ... En este caso voy a su germen, uno de los restaurantes que abrió camino y que le sirvió para asentar esas bases sólidas con las que luego desarrollarse.

