Infanta Sevilla: «La desnuda sencillez del bar«

Un recetario de corte totalmente tradicional, centrado en producto reconocible, guisos de siempre y esos platos que no necesitan artificios para funcionar

Dónde comer en Los Bermejales: los mejores bares y restaurantes

Guiso de alubias con carne de venado, la propuesta fuera de carta de bar Infanta, en Los Bermejales (Sevilla)
Álvaro Salinero

Sevilla

Los Bermejales es un barrio joven. Yo llegué hace más de veinte años, cuando todavía estaba en plena construcción: había más solares que edificios y las dinámicas del vecindario estaban por inventarse.

En aquel entonces la oferta gastronómica era prácticamente inexistente,algún bar de desayunos ... y poco más. Todo eso ha cambiado. En estos años da la sensación de que la ciudad ha ido creciendo alrededor del barrio, y con ese impulso han llegado negocios, bares y restaurantes que han visto en Los Bermejales un lugar en el que apostar y echar raíces.

