Infanta Sevilla: «La desnuda sencillez del bar«

Los Bermejales es un barrio joven. Yo llegué hace más de veinte años, cuando todavía estaba en plena construcción: había más solares que edificios y las dinámicas del vecindario estaban por inventarse.

En aquel entonces la oferta gastronómica era prácticamente inexistente,algún bar de desayunos ... y poco más. Todo eso ha cambiado. En estos años da la sensación de que la ciudad ha ido creciendo alrededor del barrio, y con ese impulso han llegado negocios, bares y restaurantes que han visto en Los Bermejales un lugar en el que apostar y echar raíces.

O como es el caso de hoy, para trasladarse. El bar Infanta que había estado en el Arenal de Sevilla se mudó a la Avenida de Grecia en el año 2020, tras unos años de descanso después de cerrar en el 2016 su antigua sede. Un bar que desde el primer momento parece que estaba hecho a medida para el barrio, y ha sido un éxito desde entonces.

Interior de Intana, en Los Bermejales (Sevilla) Gurmé

Cuenta con una terraza agradable, un local que no es muy grande pero que guarda encanto, con una decoración rústica y clásica, presidida por unas pequeñas botas de vino que marcan el carácter de la casa. La carta aparece impresa en el propio mantel, un guiño castizo que adelanta un recetario de corte totalmente tradicional, centrado en producto reconocible, guisos de siempre y esos platos que no necesitan artificios para funcionar.

Aquí se ha de empezar con una manzanilla, en este caso de bodegas Barón, que enfrían en unas jarritas y sirven en una copa gélida. Tampoco puede faltar su ensaladilla de gamba, hecha casi únicamente de patata cocida y una ligera mahonesa, de esas cosas que son simples pero siempre funcionan.

Ensaladilla de gamba de bar Infanta A.S.

También probamos sus montaditos, que vienen presentados en un buen pan -cosa que no suele ocurrir- y además de los clásicos tenemos 'el manolito', caña de lomo y tocino entreverado de jamón o 'el completito' con presa, jamón y huevo de codorniz.

Fuera de carta nos ofrecieron el guiso del día: alubias con carne de venado. Y tiene mérito, porque no es nada fácil conseguir que una carne de caza rompa sus fibras y quede tan tierna como ésta. Un plato realmente notable, de los que hablan bien de la mano que hay en la cocina.

Carne a la brasa con patatas gurmé

Las comidas en Infanta son siempre muy divertidas, un bar con mucha vida y un pulso que se contagia. Esa mezcla de tradición bien llevada, cocina honesta y ambiente cercano explica por qué el barrio lo ha hecho suyo desde el primer día. En un distrito que sigue creciendo y buscando su identidad gastronómica, Infanta actúa casi como un ancla: un recordatorio de que, a veces, lo que más apetece es precisamente eso que sabemos que no falla. Un sitio al que volver sin pensarlo.