ACTUALIDAD
Así son los nuevos menús en De la O: dos paseos entre el campo y la costa
El restaurante de Manuel Llerena, en el Paseo de la O, presenta dos fórmulas de cinco pasos inspiradas en el equilibrio entre día y noche, con un precio de 42 euros por persona
Restaurante De la O Sevilla: «A la vera del río, el sabor es más mío»
Cuando septiembre marca el inicio del otoño, el restaurante De la O, bajo el Puente del Cachorro, propone una experiencia gastronómica que toma como referencia el cambio de estación. Su jefe de cocina y propietario, Manuel Llerena, ha diseñado la Fórmula Equinoccio, dos menús que simbolizan ese punto de equilibrio entre la luz del día y la oscuridad de la noche. Un recorrido en cinco paradas que invita al comensal a pasear entre el campo y la costa, con el Guadalquivir como telón de fondo.
De la O es un espacio con identidad propia en Triana: cocina de mercado, brasas y producto de temporada marcan la línea de un proyecto personal que Llerena comparte con su mujer, la arquitecta y ceramista Gema Aguilera. Ella firma la vajilla y parte de la decoración, haciendo que cada detalle del restaurante tenga coherencia. El resultado es un lugar que combina la estética cuidada con el sabor de la cocina de cercanía, y cuya terraza mirador sobre el río se ha convertido en uno de los rincones más especiales para cenar en Sevilla.
Dos menús, dos maneras de vivir septiembre
Fórmula Día soleado – Paseo por el Campo
-
Dúo: paté y ensaladilla
-
Tartaleta: jamón y berenjena
-
Canelón: queso y calabaza
-
Braseado: pato y manzana
-
Brownie: chocolate y naranja
Fórmula Noche de luna llena – Paseo por la Costa
-
Dúo: cupcake y pionono
-
Pimentada: bacalao y sandía
-
Tarantelo: atún y chocolate
-
Marinado: salmón y lombarda
-
Sorbete: maracuyá y frambuesa
Ambas fórmulas son una invitación a disfrutar de septiembre en la mesa, con propuestas que alternan tradición y creatividad en un formato muy definido: cinco pasos, un hilo conductor y un precio único.
Con estos nuevos menús, De la O refuerza su papel como una de las joyas discretas de la hostelería sevillana, un restaurante con firma de autor, estética singular y una cocina que siempre encuentra en el producto de temporada su mejor argumento.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete