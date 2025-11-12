Este es el nuevo restaurante italiano que abre en Sevilla con cerveza y degustaciones gratis

Triana volverá a saborear Roma este fin de semana. Este sábado 15, el barrio sevillano acogerá la inauguración de Antica Romana – Pinseria, Desayunos y Comida para Llevar, un nuevo espacio gastronómico que amplía la propuesta del conocido restaurante Antica Roma Trattoria, ubicado también ... en la misma calle.

El estreno tendrá lugar de 17:00 a 20:00 horas en la calle Manuel Pareja Obregón número 2, y promete convertirse en una auténtica celebración italiana con cerveza gratis, música en directo y degustaciones de sus platos más emblemáticos.

La apertura busca trasladar el ambiente de las tabernas romanas a Sevilla, con una oferta centrada en la pinsa romana, una especialidad tradicional similar a la pizza pero de masa más ligera y crujiente, elaborada con una mezcla de harinas de trigo, arroz y soja. Además, el nuevo local ofrecerá desayunos al estilo italiano, así como una carta de platos para llevar que mantienen el sello de autenticidad que caracteriza a la casa madre.

Un nuevo concepto dentro de Antica Roma

Esta nueva apertura llega apenas unos meses después del éxito de Antica Roma Trattoria, que reabrió sus puertas el pasado 6 de septiembre tras una profunda reforma de su local en el número 4 de la misma calle. Aquel evento congregó a numerosos vecinos y curiosos con una velada que incluyó degustaciones de comida italiana, cerveza gratuita y música de DJs locales y un invitado llegado directamente desde Roma.

Con esta segunda apertura, la firma amplía su oferta gastronómica en Triana. Mientras la trattoria mantiene el espíritu más tradicional de la cocina italiana, centrada en platos de pasta, risottos, carnes y postres caseros, la nueva pinsería apuesta por una propuesta más informal, ideal para quienes buscan disfrutar de la cocina italiana de calidad en formato rápido o para llevar.

Gran fiesta de inauguración ete sábado

La inauguración de la nueva pinsería se celebrará como un auténtico festín romano. Durante tres horas, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de algunas de las especialidades de la casa —entre ellas las pinsettas (mini pinsas con diferentes combinaciones de ingredientes), embutidos italianos y otros bocados típicos—, acompañadas de cerveza gratis.

El ambiente estará animado con música italiana en directo. Desde la organización invitan a todos los sevillanos y visitantes a participar en esta jornada de celebración: «Ven a vivir Roma en pleno Triana», anuncian desde sus redes sociales.