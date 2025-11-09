Suscribete a
ABC Premium

ACTUALIDAD

Lady Oven (antigua Lalita Café) apuesta de nuevo por los desayunos los fines de semana

La pizzería de Nervión, heredera del mítico Lalita Café, amplía su propuesta con desayunos artesanos solo con reserva, donde no faltan brioches, focaccias, tartas y bollería elaborada por ellos mismos

De Lalita a Lady Oven: la mítica cafetería de Nervión se transforma en pizzería

Brioche con huevos escalfados, guacamole casero y salsa de queso.
Brioche con huevos escalfados, guacamole casero y salsa de queso. lady oven

Cristina Torres

Sevilla

La pizzería de Nervión, heredera del mítico Lalita Café, amplía su propuesta con desayunos artesanos solo con reserva, donde no faltan brioches, focaccias, tartas y bollería elaborada por ellos mismos.

Durante más de una década, Lalita Café fue uno de esos lugares donde Sevilla aprendió a desayunar sin prisa. ... Sus croissants, sus tartas caseras y su estética cálida lo convirtieron en punto de encuentro en el barrio de Nervión. A comienzos del pasado verano, aquel espacio se transformó en Lady Oven, una pizzería con alma andaluza regentada por los mismos propietarios —Carlos Fernández Zarapito y Lola Prada—, que decidieron dar un giro creativo hacia el universo de las masas y los ingredientes locales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app