Lady Oven (antigua Lalita Café) apuesta de nuevo por los desayunos los fines de semana

La pizzería de Nervión, heredera del mítico Lalita Café, amplía su propuesta con desayunos artesanos solo con reserva, donde no faltan brioches, focaccias, tartas y bollería elaborada por ellos mismos.

Durante más de una década, Lalita Café fue uno de esos lugares donde Sevilla aprendió a desayunar sin prisa. ... Sus croissants, sus tartas caseras y su estética cálida lo convirtieron en punto de encuentro en el barrio de Nervión. A comienzos del pasado verano, aquel espacio se transformó en Lady Oven, una pizzería con alma andaluza regentada por los mismos propietarios —Carlos Fernández Zarapito y Lola Prada—, que decidieron dar un giro creativo hacia el universo de las masas y los ingredientes locales.

Ahora, unos meses después, Lady Oven vuelve a mirar a sus orígenes con una novedad que entusiasmará a los nostálgicos: los desayunos de fin de semana, disponibles los sábados y domingos de 10:00 a 13:00 horas, solo bajo reserva.

Focaccia con salmón lady oven

Desayunos artesanos «un poco más especiales»

La nueva propuesta mantiene la esencia que hizo célebre a Lalita Café, pero con un toque más actual y cuidado. Los desayunos de Lady Oven giran en torno a elaboraciones propias, con una carta reducida pero muy pensada, que combina la parte dulce con opciones más saladas y frescas.

Entre los imprescindibles destacan los brioches rellenos, con combinaciones como atún, tomate cherry, albahaca, apio y queso crema; o pollo al curry con manzana, rúcula y queso. También hay focaccias elaboradas con su masa artesanal, que se presentan con ingredientes poco habituales en desayunos, como chicharrones, salmón ahumado o propuestas veganas.

Brioche de pollo al curry lady oven

Para los más clásicos, no faltan los croissants, tartas y bollería del día, ni los cuencos de yogur con fruta o granola. Todo se elabora en el propio obrador, fieles a la filosofía que siempre ha acompañado al local.

En el apartado de bebidas, además del café, ofrecen limonada casera y zumos naturales, pensados para acompañar una experiencia pausada, de fin de semana.

Del horno a la mesa: la evolución natural de un concepto

El salto de Lalita Café a Lady Oven fue algo más que un cambio de nombre. Los mismos dueños decidieron trasladar su experiencia en repostería artesanal al terreno de las pizzas, donde han encontrado un nuevo espacio creativo. Su carta actual combina recetas clásicas —margarita, jamón o pepperoni— con versiones de autor que reivindican el producto andaluz, como la pizza Talega, con pollo confitado y chicharrón de Cádiz, o la Lady, con crema de quesos, setas, almendras y pesto.

Pero, aunque la pizza sea hoy la protagonista, la vuelta de los desayunos demuestra que Lady Oven sigue fiel a su ADN original: el gusto por lo hecho a mano, por las masas bien trabajadas y por la hospitalidad que convirtió a Lalita en uno de los rincones más queridos de Nervión.