Dónde comprar panettone en Sevilla: el dulce navideño de origen italiano que arrasa en diciembre

Sevilla en diciembre se viste de luces, se entrega a largas sobremesas y tienta los antojos con bandejas dulces donde conviven turrones, polvorones y, desde hace unos años, un invitado que ha llegado para quedarse: el panettone. Este bollo nacido en Milán hace más ... de cinco siglos ha pasado de ser una rareza italiana a transformarse en un imprescindible de la Navidad sevillana. Y no hablamos de los estantes de los supermercados, donde lleva años campando a sus anchas, sino del verdadero boom que ha provocado en obradores, pastelerías y panaderías artesanas de la ciudad.

El boom de panettones en Sevilla, el dulce viral de las Navidades

El panettone gusta, y gusta mucho. Su miga ligera, su riqueza aromática, su dificultad técnica y su tiempo de elaboración —que exige calma y tres días de paciencia— han despertado una afición que crece cada diciembre. También ha abierto un pequeño debate entre quienes buscan un panettone tradicional, con fruta escarchada y pasas, y quienes se rinden a versiones más actuales: chocolate, pistacho, limón, manzana… Cada maestro pastelero ha ido dejando su sello y Sevilla, que se apunta rápido a las buenas costumbres, ha hecho suyo este dulce italiano.

Eso sí, no todo lo que parece panettone lo es. La oferta industrial abunda y engaña: precios bajos, aromas artificiales y etiquetado que esconde conservantes. Los expertos lo repiten cada año: un panettone artesanal nunca será barato y siempre dirá, sin rodeos, que está hecho con masa madre natural.

Con esa brújula en la mano, repasamos algunas de las mejores opciones que puedes encontrar en Sevilla esta Navidad.

Manu Jara

Panettone clásico de Manu Jara ©NextGastro - Matteo Lippera

Si hay un nombre ligado al panettone en Sevilla, ese es el de Manu Jara. El pastelero trianero lleva años trabajando este dulce con una constancia que lo ha convertido en una referencia cuando llegan las fechas navideñas. Sus panettones pueden adquirirse en su local de Calle Pureza, 5, en el Gourmet Experience de El Corte Inglés de Plaza del Duque y también en el hotel Only YOU Nervión, donde cada diciembre vuelve a reunir a su fiel clientela.

Para esta Navidad presenta dos opciones. El clásico, elaborado con pasas y naranja confitada, mantiene la receta tradicional y se ofrece a 22 euros el medio kilo y 32 el kilo. A él se suma el chocolate y naranja, con una masa especial con gianduja, chocolate con leche y naranja confitada, disponible por 25 euros el medio kilo y 35 el kilo.

Manu Jara continúa apostando por procesos largos y masa madre natural, respetando los tiempos que este bollo italiano exige y que cada diciembre lo sitúan entre las direcciones imprescindibles para hacerse con un panettone artesanal en Sevilla.

La Esencia

Chocottone de La Esencia createa

La ruta panettonera también pasa por La Esencia, una de las panaderías más consolidadas de la provincia. Con obrador en Mairena del Aljarafe y un mapa de despachos que incluye El Porvenir y Los Remedios, en Sevilla capital, así como en municipios como Tomares, Palomares y Castilleja de la Cuesta, el proyecto liderado por Javier González ha crecido sin dejar atrás su propósito inicial: acercar el pan de fermentación lenta a un público amplio.

Para esta Navidad ofrecen dos panettones: el clásico de frutas y el 'chocottone', una versión con pepitas de chocolate que se ha convertido en una de las más solicitadas. Ambos pesan 800 gramos y se venden a un precio único de 37 euros.

La Esencia mantiene su forma habitual de trabajo: masa madre, largas fermentaciones y un obrador que combina tradición y técnica actual. Con esta línea, sus panettones vuelven a aparecer como una de las propuestas más reconocibles del área metropolitana sevillana, especialmente para quienes buscan un producto artesano de temporada.

Picnic

Panettone clásico de Picnic Panes Artesanos gurmé

El obrador de Picnic Panes Artesanos, dirigido por Miguel Chale, continúa creciendo desde su base en el Mercado del Arenal. Su historia arranca en 2013 con un pequeño punto de venta en Los Remedios y tomó impulso en 2018 con la apertura del puesto del Arenal, al que más tarde se sumó su primera cafetería dentro del mismo espacio. Desde allí, Miguel ha ido construyendo un proyecto que se ha hecho un hueco en la ciudad gracias a panes elaborados con harinas ecológicas y a una bollería que abastece tanto a restaurantes como a particulares.

«Yo no hago pan, yo hago ilusión», decía Miguel en una entrevista al inaugurar su cafetería, una frase que resume bien el espíritu del obrador: trabajo diario, equipo implicado y materias de calidad.

Para la campaña navideña presentan dos panettones: el clásico, con fruta confitada y pasas, y el de chocolate. Ambos parten de producciones por tandas: se elaboran, se venden hasta agotar existencias y, una vez terminada la hornada, se inicia la siguiente. Pueden comprarse en sus propias tiendas, reservarse por teléfono o encargarse por WhatsApp para asegurar disponibilidad. El precio de cada unidad es de 32 euros.

Además del Mercado del Arenal, la firma cuenta con presencia en el Mercado de Feria y en el Mercado de Puerta de la Carne, donde también distribuyen parte de su producción.

Cook Storming

Panettone clásico de Cook Storming gurmé

Aunque sea una escuela de hostelería, en Cook Storming también sacan hornadas de panettones que vuelan en minutos. Trabajan con producciones muy limitadas y hornadas semanales, se piden por encargo y parten de una masa madre con nombre propio: Hilda.

Este año elaboran dos tipos: el clásico, con naranja confitada en la propia escuela y pasas, y el panettone de chocolate. Ambos están hechos íntegramente con masa madre, sin aditivos ni mezclas industriales, y cada unidad pesa 900 gramos. El precio es de 32 euros y los pedidos se gestionan escribiendo a hola@cookstorming.com. Además, realizan envíos a toda la península, algo que ha ampliado la lista de seguidores que esperan sus hornadas semanales.

Cook Storming mantiene su enfoque didáctico también en estas elaboraciones: procesos lentos, fermentaciones cuidadas y producción a pequeña escala, lo que hace que sus panettones se hayan convertido en una de las propuestas más buscadas cada diciembre.

Domi Vélez

Domittone de Domi Vélez gurmé

La campaña navideña también tiene novedad en la casa de Domi Vélez, donde este año presentan el 'domittone', una pieza que une el panettone italiano con su dulce más reconocible: el 'domicao'. La propuesta parte de masa madre y fermentación natural, siguiendo los tiempos que caracterizan al obrador, y juega con la miga del panettone y el relleno de chocolate del 'domicao', uno de los productos más vinculados al pastelero lebrijano.

El Domittone se vende a 24,90 euros y llega en paralelo a un momento de expansión para la marca. El propio Vélez, en un reciente vídeo, anunciaba nuevas aperturas y adelantaba que su pan —elaborado con masa madre de cultivo, cereales de alta digestibilidad y fermentaciones de 24 horas— seguirá llegando a más barrios de la provincia.

Los panettones y productos navideños de Domi Vélez pueden encontrarse en varios puntos de Sevilla y Lebrija: Álvarez Quintero, 10 (Centro); Pagés del Corro, 178 (Triana); Avenida Eduardo Dato, 41 (Nervión); y en sus dos direcciones de Lebrija, Plaza de España, 2 y Calle Suecia, 24.

Pablo Conesa

En Mairena del Aljarafe, la panadería artesanal de Pablo Conesa vuelve a poner en marcha su producción de panettones, uno de los productos más reconocidos de la casa. Elaboran tres versiones principales: el clásico de naranja y pasas, el chocolate negro con ron de Jamaica y un especial de frutos rojos y chocolate blanco que solo aparece durante la campaña navideña. Este último incorpora arándanos de Huelva, cerezas amarenas y un chocolate blanco de primera calidad que se integra en la masa tras una fermentación prolongada.

Todos sus panettones fermentan durante 30 horas en total, siguiendo un proceso manual y lento que caracteriza el trabajo del obrador. Utilizan harinas específicas de origen italiano, mantequilla de primera categoría y vainillas naturales, lo que permite obtener una miga ligera y una conservación amplia sin recurrir a aditivos.

La panadería mantiene su filosofía familiar y artesana, centrada en masas madre, producción diaria y largas fermentaciones. En Navidad, el panettone se convierte en su producto estrella y uno de los más demandados por quienes buscan elaboraciones de temporada con sello propio.