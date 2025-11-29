Suscribete a
GUÍA

Dónde comer carne de caza en Sevilla: templos de la provincia para disfrutar de la temporada

Siguiendo las pistas gastronómicas de nuestro editor, Álvaro Salinero, reunimos los mejores restaurantes de la provincia de Sevilla para disfrutar de las carnes de caza

Royal de pato y conejo de Manolo Mayo, en Los Palacios y Villafranca, en Sevilla
Cristina Torres

Sevilla

Cuando el paisaje empieza a teñirse de ocres, la mesa cambia de antojos y entran en escena los aromas profundos de la temporada fría: guisos reposados, fondos concentrados y carnes que saben a monte. Es en este tramo del año cuando llegan a las ... cocinas los grandes protagonistas de la caza.

