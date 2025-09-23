La Fresería abre en Sevilla: el fenómeno de las fresas más virales de España llega a la Alameda

La Fresería es un fenómeno viral que triunfa con sus vasos de fresas naturales con variedad de salsas y toppings que acaba de abrir en la Alameda, en Sevilla

Con más de 100 millones de visualizaciones en redes y una comunidad de 130.000 seguidores, La Fresería se ha convertido en un fenómeno que arrastra largas colas allí donde abre. Sus locales ya han conquistado a miles de clientes en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga o Córdoba, y cada semana sirven más de 1.000 kilos de fresones. Ahora, ha llegado el turno de Sevilla, donde la nueva tienda se estrena en la calle Calatrava, junto a la Alameda de Hércules.

Fresas con chocolate blanco gurmé

Las estrellas de la carta

La propuesta es sencilla pero irresistible: fresas 100% nacionales y frescas cada día, acompañadas de salsas y toppings para personalizar el vaso a gusto de cada cliente.

Entre las opciones más populares están la salsa de pistacho, chocolate con leche y avellanas, Lotus o nata montada, mientras que en los toppings, triunfan el cookie dough casero, crumble de Oreo, marshmallows, lacasitos o galletas Dinosaurus.

Es completamente personalizable, con multitud de toppings y salsas a elegir gurmé

Pero si hay un producto que concentra todas las miradas son las 'Fresas Dubái', una receta que combina fresones con chocolate con leche y avellanas, crumble de pistacho, crema 100% pistacho casera y kataifi traído directamente desde Dubái, tostado en la propia tienda.

Fresas con chocolate caliente gurmé

Un nuevo punto de encuentro en Sevilla

Más allá de la propuesta golosa, La Fresería ha convertido la experiencia de comer fresas en un ritual que mezcla diversión y espectáculo. Con un local en plena Alameda, todo apunta a que la apertura repetirá el éxito vivido en otras ciudades y que Sevilla se sumará también a la fiebre de las fresas más virales del país.