La feria de la croqueta llega a Sevilla en noviembre: fecha, ubicación y todos los detalles

Sevilla se prepara para rendir homenaje a una de sus tapas más queridas. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, y de nuevo del 7 al 9 de noviembre, el Muelle de las Delicias se convertirá en un gran recinto al aire libre ... donde se servirán miles de croquetas de todos los estilos: desde las más clásicas hasta las más rompedoras.

El evento, bautizado como 'Croqueta Crush', nace con la idea de reunir en un mismo espacio las croquetas más sabrosas de la ciudad y ponerlas a competir por el título de «mejor croqueta de Sevilla», en dos categorías: tradicional y moderna.

Un plan para todos los públicos

La entrada será gratuita, aunque quienes quieran disfrutar del evento sin colas podrán adquirir una entrada anticipada que incluirá tapa de croquetas y bebida. La organización prevé una asistencia de más de 10 000 personas entre ambos fines de semana, con un público que va desde los jóvenes amantes del tapeo hasta los más fieles seguidores de la gastronomía sevillana.

El horario será de viernes de 18:00 a 00:00, sábados de 12:00 a 00:00 y domingos de 12:00 a 22:00.

Una croqueta clásica y otra creativa de cada restaurante competirán por ser las mejores de Sevilla gurmé

Qué se podrá probar

Cada restaurante ofrecerá dos tipos de croquetas —una clásica y otra creativa— y una tapa especial para completar la experiencia. No faltarán las barras de bebida, los puestos de postres y repostería, ni los mercados complementarios con helados, tartas de queso, fruta o café.

Además, el recinto contará con tres zonas diferenciadas, con escenarios donde se alternarán música en directo, DJs locales, showcookings y talleres gastronómicos. Los asistentes podrán votar sus croquetas favoritas a través de un pasaporte degustación, y los ganadores se darán a conocer en una entrega de premios final con presencia en medios.

Una cita con sabor y ritmo

Con un formato que recuerda a otros festivales gastronómicos de éxito como Bravas Fest o Pizza Fest, Croqueta Crush promete combinar tradición, ambiente festivo y espíritu competitivo en un enclave único junto al río.