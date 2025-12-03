Los dulces de la confitería Los Ángeles ya pueden disfrutarse en San Lorenzo

La estampa dulce de Sevilla suma una nueva parada golosa. Confitería Los Ángeles, una de las casas más emblemáticas de la ciudad desde 1932, acaba de abrir un nuevo despacho en la calle Cardenal Spínola, en pleno corazón del barrio de San ... Lorenzo. Una zona con vida de barrio, tradición y comercios de toda la vida, donde la pastelería encaja como si siempre hubiese estado allí.

Se trata de un local pequeño, pensado exclusivamente para despacho, sin cafetería ni servicio de mesa, pero con el mismo surtido clásico que ha convertido a Los Ángeles en una referencia sevillana durante casi un siglo. Desde primeras horas de la mañana pueden verse en su vitrina, cómo no, sus especialidades navideñas, con el roscón de reyes como protagonista absoluto.

La nueva apertura busca acercar la tradición pastelera de Los Ángeles a la zona de Torneo y San Lorenzo, barrios donde cada vez hay mayor demanda de obradores artesanos. Al frente de este nuevo establecimiento está un miembro de la familia vinculada al Grupo Don Raimundo, responsables de la gestión actual de la marca.

Vitrina de dulces de Confitería Los Ángeles gurmé

Casi un siglo de historia, cinco despachos en la ciudad

Los Ángeles nació en 1932 como una pequeña tortería en la calle Adriano, fundada por Francisco Vega Alfonso, que vendía sus primeras tortas en un canasto por las estaciones de tren. De aquel origen humilde quedan aún recetas intactas, transmitidas de generación en generación y custodiadas por la familia, un patrimonio dulce que forma parte del ADN de la pastelería.

Con los años, la tortería se transformó en pastelería, ampliando producción, locales y especialidades. Hoy, además del obrador histórico de El Arenal, la marca cuenta con puntos de venta en San Pablo, Los Bermejales, y otra apertura cerca de Las Setas.

El nuevo despacho de San Lorenzo se suma a este mapa dulce con la misma filosofía que ha guiado a la confitería desde sus inicios: producto artesanal, recetas de siempre y un trato cercano, el que distingue a los establecimientos que forman parte de la memoria sevillana.

Tortas de aceite de Confitería Los Ángeles gurmé

Qué encontrarás en el nuevo local

Aunque pequeño, el espacio está pensado para el ritmo del barrio: vitrinas con dulces recién hechos, que rotan según la producción del día, tartas clásicas, bollería y pasteles que forman parte de la tradición de Los Ángeles. No faltan tampoco sus especialidades navideñas, imprescindibles en estas fechas y una pequeña contrabarra con taburetes para quien quiera tomar algo rápido.

La estampa ya forma parte del paisaje de San Lorenzo: un obrador histórico en una calle donde conviven parroquianos, comercios con solera y un ritmo de barrio que sigue siendo uno de los mayores encantos de Sevilla.