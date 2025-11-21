Suscribete a
Así se hacen los chicharrones, el aperitivo estrella de los bares de Sevilla: «Compramos 16 toneladas de carne a la semana»

El bar Samoa organiza una jornada sobre este producto junto a la empresa José Cabo

Montaje con el proceso de elaboración de los chicharrones de José Cabo en el bar Samoa
Montaje con el proceso de elaboración de los chicharrones de José Cabo en el bar Samoa Gurmé
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

La tapa, aunque cada vez haya más bares que están decidiendo eliminarla, es una de las señas de identidad de Sevilla. Tomarse algo apoyado en una barra o en un velador es una estampa totalmente familiar en nuestra tierra. La ensaladilla, las ... espinacas con garbanzos, las papas aliñás, la pringá o el solomillo al whisky son algunas de las opciones más típicas. Y, evidentemente, cada uno tiene su preferida. Pero en donde no suele haber discusiones es a la hora de hablar del aperitivo más demandado: el chicharrón. Junto con las aceitunas, en todas sus modalidades, es complicado ver en el mostrador este producto y no pedirlo. No hay nada más sevillano. Y por ello esta semana en Gurmé nos hemos trasladado al bar Samoa, en Los Remedios, para pasar una jornada con la empresa José Cabo, especialista en este producto, que ha explicado todo el proceso que realizan desde que compran la carne hasta que se come en los restaurantes, pasando por cómo lo fríen y qué ingredientes lleva.

