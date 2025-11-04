Este pueblo de Sevilla celebra su conocida feria del mosto este fin de semana con catas y conciertos

Cada otoño, la localidad sevillana de Umbrete se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes que celebran la llegada del mosto nuevo y el sabor de la aceituna fina. La cita, que forma parte de la Feria de Innovación, Cultura Local y Talento ( ... FICTUM), es ya una de las más esperadas del calendario enológico y cultural de la provincia de Sevilla.
Este año, la Fiesta del Mosto de Umbrete 2025 se celebrará del jueves 6 al domingo 9 de noviembre, con una programación que incluye degustaciones, conciertos, rutas ecuestres, actividades empresariales y flamenco. Durante cuatro días, el municipio ofrecerá una completa agenda que une tradición, innovación y ocio para todos los públicos.
La programación comenzará en la Caseta Municipal con un desayuno vibiótico y la ponencia de Ana Agar (MicroalTecoal), seguida del Foro I+D Turístico de la Provincia de Sevilla, que contará con la participación de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, y diversas empresas locales como Bodegas Salado o Naturanda.
La jornada finalizará con el Festival Flamenco «La Leyenda del Tiempo» y la actuación de Jesús Méndez.
El viernes estará centrado en talenTUmbrete, una jornada dedicada a la innovación empresarial con la presentación de «Yo compro en Umbrete» y la entrega de los Premios Empresario del Año.
Además, se celebrarán talleres formativos sobre marketing digital, inteligencia artificial y marca personal, y por la tarde se inaugurará la Muestra de Turismo Itinerante junto a la Gala FICTUM, con la compañía flamenca de Jero Domínguez.
El sábado la programación continuará con la ruta ecuestre «San Francisco de Asís» y el Festival Most o Rock, que reunirá a grupos como Pájaro, La Chocolata y Anvati Rock.
También se inaugurará la muestra «Esencias de Sevillanía» y se celebrará la ofrenda floral a San Francisco de Asís en la Capilla de San Bartolomé.
El domingo llegará el momento más esperado con la 36ª edición de la Fiesta del Mosto y la Aceituna Fina, que comenzará con una Misa de Acción de Gracias y una ofrenda al patrón San Francisco de Asís.
Desde las 12:30 horas, la Plaza del Arzobispo acogerá la apertura de canillas y degustación de mosto y aceitunas, acompañada de los conciertos de El Estuche del Gallo y Nolasco, además del tradicional concurso «Caca de la Vaca».
Un evento que une tradición y modernidad
La Fiesta del Mosto de Umbrete es uno de los grandes atractivos turísticos del Aljarafe sevillano, uniendo la cultura vitivinícola con la promoción del talento local y la innovación empresarial. Con más de tres décadas de historia, esta celebración sigue siendo una referencia en el calendario otoñal andaluz.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete