Este pueblo de Sevilla celebra su conocida feria del mosto este fin de semana con catas y conciertos

Cada otoño, la localidad sevillana de Umbrete se convierte en punto de encuentro para vecinos y visitantes que celebran la llegada del mosto nuevo y el sabor de la aceituna fina. La cita, que forma parte de la Feria de Innovación, Cultura Local y Talento ( ... FICTUM), es ya una de las más esperadas del calendario enológico y cultural de la provincia de Sevilla.

Este año, la Fiesta del Mosto de Umbrete 2025 se celebrará del jueves 6 al domingo 9 de noviembre, con una programación que incluye degustaciones, conciertos, rutas ecuestres, actividades empresariales y flamenco. Durante cuatro días, el municipio ofrecerá una completa agenda que une tradición, innovación y ocio para todos los públicos.

La programación comenzará en la Caseta Municipal con un desayuno vibiótico y la ponencia de Ana Agar (MicroalTecoal), seguida del Foro I+D Turístico de la Provincia de Sevilla, que contará con la participación de Rodrigo Rodríguez Hans, vicepresidente de Prodetur, y diversas empresas locales como Bodegas Salado o Naturanda.

La jornada finalizará con el Festival Flamenco «La Leyenda del Tiempo» y la actuación de Jesús Méndez.

El viernes estará centrado en talenTUmbrete, una jornada dedicada a la innovación empresarial con la presentación de «Yo compro en Umbrete» y la entrega de los Premios Empresario del Año.

Además, se celebrarán talleres formativos sobre marketing digital, inteligencia artificial y marca personal, y por la tarde se inaugurará la Muestra de Turismo Itinerante junto a la Gala FICTUM, con la compañía flamenca de Jero Domínguez.

El sábado la programación continuará con la ruta ecuestre «San Francisco de Asís» y el Festival Most o Rock, que reunirá a grupos como Pájaro, La Chocolata y Anvati Rock.

También se inaugurará la muestra «Esencias de Sevillanía» y se celebrará la ofrenda floral a San Francisco de Asís en la Capilla de San Bartolomé.

El domingo llegará el momento más esperado con la 36ª edición de la Fiesta del Mosto y la Aceituna Fina, que comenzará con una Misa de Acción de Gracias y una ofrenda al patrón San Francisco de Asís.

Desde las 12:30 horas, la Plaza del Arzobispo acogerá la apertura de canillas y degustación de mosto y aceitunas, acompañada de los conciertos de El Estuche del Gallo y Nolasco, además del tradicional concurso «Caca de la Vaca».

Un evento que une tradición y modernidad

La Fiesta del Mosto de Umbrete es uno de los grandes atractivos turísticos del Aljarafe sevillano, uniendo la cultura vitivinícola con la promoción del talento local y la innovación empresarial. Con más de tres décadas de historia, esta celebración sigue siendo una referencia en el calendario otoñal andaluz.