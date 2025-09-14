Casa Ozama arranca la nueva temporada con postres exclusivos en el IV campeonato deportivo en el Real Club Pineda

Casa Ozama ha estrenado nueva temporada con la celebración de la cuarta edición de su ya tradicional campeonato deportivo en el Real Club Pineda. Una cita que cada año reúne a aficionados al golf, pádel, tenis y frontón en un ambiente donde deporte y gastronomía se dan la mano. La pasada edición alcanzó récord de participación con más de 530 inscritos, y este año promete superar expectativas.

Un homenaje dulce: postres edición limitada inspirados en el deporte

Como novedad, Casa Ozama ha diseñado tres postres exclusivos de edición limitada, disponibles hasta el 23 de octubre en su carta. Firmados por la repostera Irene Peter, estas creaciones trasladan el espíritu deportivo de la pista a la mesa.

Casa Ozama Así son sus postres de edición limitada: Mac-point:: macaron relleno de ganache de limón que evoca la forma de una pelota de tenis.

Swing de chocolate: brownie de almendras con crumble de cardamomo, crema de pistacho y mousse de chocolate blanco con caramelo salado, presentado como una pelota de golf sobre el green.

Set de zanahoria: bizcocho de zanahoria con crema y mermelada de piña, reposado sobre crujiente de barquillo, inspirado en la tierra batida del tenis.

Estos postres podrán disfrutarse tanto por los participantes del torneo como por cualquier cliente del restaurante.

Clausura con cóctel y entrega de premios

El campeonato, que cuenta con el patrocinio de Schweppes, Heineken y G'Vine, se clausurará el próximo 23 de octubre con un cóctel en el jardín de Casa Ozama y la entrega de premios a los ganadores. Una velada marcada por los brindis, las anécdotas y la celebración de una cita que ya se ha consolidado en el calendario sevillano.

Ocio y gastronomía, las señas de identidad de Casa Ozama

Ubicado en una villa de 1912 en pleno barrio de El Porvenir (Avenida de la Borbolla, 59), Casa Ozama es uno de los restaurantes más sorprendentes de Sevilla por su cuidada decoración y propuesta gastronómica.

Con más de 800 metros cuadrados de jardines con palmeras centenarias, su propuesta gastronómica combina recetas mediterráneas y cocina a la brasa: carnes, pescados, verduras, arroces y tapas como las croquetas de txuleta madurada, las alcachofas al ajillo con gambitas y piñones, o las cocochas al pilpil con patatas paja.

La experiencia se completa con su coctelería de autor y la música en vivo que regresa cada viernes y sábado a partir del 19 de septiembre, ofreciendo uno de los ambientes más animados y exclusivos de la capital andaluza.

