El restaurante Ochando ya nota la influencia de la estrella Michelin: las reservas, prácticamente agotadas hasta abril

Tras la distinción conseguida el pasado martes, este humilde negocio de Los Rosales apenas tiene mesas libres durante los próximos meses

Juan Carlos Ochando y Elena Pérez, en el interior del restaurante Ochando, tras conseguir la estrella Michelin
Sevilla

La noticia gastronómica de la semana en Sevilla llegó de la mano del restaurante Ochando. Este pequeño negocio de Los Rosales, una pedanía de Sevilla, empezó a acaparar titulares en la noche del pasado martes 25 de noviembre cuando Jesús Vázquez, presentador de ... la Gala, pronunció su nombre durante el listado de nuevos estrella Michelin. Juan Carlos Ochando subió al escenario, recogió la distinción y se colocó la famosa chaquetilla celebrándolo mirando al cielo.

