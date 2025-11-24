Adiós a un clásico de Sevilla: cierra la Cervecería La Internacional por jubilación

Noticia triste para los amantes de la cerveza en Sevilla (y bastante más que de la cerveza). Y es que la Cervecería La Internacional ha cerrado sus puertas. Este negocio se había convertido en un clásico del Centro de Sevilla por las múltiples ... variedades que ofrecía de esta bebida, pero también por algunos de sus platos. El motivo del adiós es la jubilación de Antonia Morena, su dueña.

Todo el que pasa actualmente por la calle Gamazo se encuentra con las persianas bajadas de la Cervecería La Internacional y con un cartel que no deja lugar a dudas: «Cerrado por jubilación». Abierto desde 1987, ahora que estaba próximo a cumplir 40 años, en la familia han tomado la decisión de cerrar el negocio.

Como indica su nombre, La Internacional es una cervecería y, por tanto, era conocida por la gran variedad de cervezas que ofrecía. Pero en este local también se podía comer y, de hecho, su ensaladilla siempre se ha colado en multitud de rankings por tener una de las mejores de la ciudad, por lo que la presentaban como una de sus especialidades: «Especialidad: ensaladilla de gambas, fabes caseras, garbanzos con bacalao, costilla de cerdo ibérico en adobo, filete de lomo de cerdo con mojo picón, filete de pollo con col aliñada y torta de la serena con nueces».

Eso sí, lo que realmente llamaba la atención era que había llegado a ofrecer alrededor de 300 tipos de cerveza, siendo, lógicamente, muchas de otros países. «15 grifos de cervezas de primeras marcas europeas y más de 250 marcas de cervezas embotelladas de todo el mundo». Así se presentaban. Ahora falta por saber qué pasará con este local, ubicado en una zona muy concurrida y que a buen seguro contará con una nueva vida próximamente.