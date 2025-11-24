Suscribete a
Adiós a un clásico de Sevilla: cierra la Cervecería La Internacional por jubilación

Este establecimiento, ubicado en pleno centro de la ciudad, ha echado la persiana tras casi 40 años

La Cervecería La Internacional de Sevilla, con el cartel de «cerrado por jubilación»
Ramón Román

Ramón Román

Sevilla

Noticia triste para los amantes de la cerveza en Sevilla (y bastante más que de la cerveza). Y es que la Cervecería La Internacional ha cerrado sus puertas. Este negocio se había convertido en un clásico del Centro de Sevilla por las múltiples ... variedades que ofrecía de esta bebida, pero también por algunos de sus platos. El motivo del adiós es la jubilación de Antonia Morena, su dueña.

