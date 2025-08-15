Tarannà, cocina de acento catalán en pleno centro de Sevilla

Bacalao al pilpil, una de las propuestas del restaurante Taranná en Sevilla

Carlos y Montse cambiaron Barcelona por un entorno más tranquilo, y en ese viaje trajeron a Sevilla una parte de su historia y de su cocina. Su restaurante Tarannà, en Las Setas es el lugar donde confluyen sus raíces catalanas y andaluzas, con una carta pensada para compartir y un espacio que ellos mismos han diseñado hasta el último detalle.

¿Quién está detrás de Tarannà?

Carlos, con raíces en Coripe, en la Sierra Sur de Sevilla, y Montse, formada en hostelería y con amplia experiencia en el sector, se conocieron trabajando en el restaurante familiar de Barcelona. Tras varios años en la ciudad condal, decidieron trasladarse a Coria del Río en busca de un lugar más seguro y cercano para criar a sus hijos. Tarannà es el resultado de esa nueva etapa.

Ensaladilla de pulpo con crujiente de plátano macho GURMÉ

Canelón XL de pato GURMÉ

¿Qué se puede comer?

La carta ofrece una amplia variedad de entrantes fríos y calientes: carpaccio de picaña de Angus, tartar de salmón salvaje, semicurado de tarantelo sobre tomate rosa y pistacho, patatas bravas con su propio sello, flamenquín y canelón XL de pato. También hay opciones como huevos camperos rotos con jamón de bellota o ravioli de rabo de toro con salsa de queso y nueces.

Arroz de llauna con solomillo y láminas de portobello GURMÉ

¿Qué más hay en la carta?

Entre los principales destacan carnes a la brasa, como el solomillo vacuno o el chuletón de vaca madurada, además de guisos como la carrillada en salsa de vino tinto y cacao. De la mar llegan propuestas como cazón en adobo, bacalao al pilpil, el calamar de potera y pulpo gallego a la brasa. No faltan los arroces, con versiones como el negro con calamar y gambones, el meloso de marisco o el arroz de llauna con solomillo.

Torrija con salsa de Lotus y helado GURMÉ

¿Y de postre?

El apartado dulce incluye clásicos como la tarta de queso al horno, torrija de pan brioche con crema de galletas lotus, tiramisú y el brownie de caramelo salado.

¿Cómo es el local?

El espacio ha sido diseñado y decorado por Carlos y Montse, con tonos claros, madera, plantas naturales y luz abundante que entra por grandes ventanales. Los muebles de líneas limpias y los detalles cuidados transmiten orden y serenidad. La iluminación es suave y pensada para acompañar cada momento del día.

¿Dónde está y qué horario tiene?

Tarannà se encuentra en la calle Escuelas Pías, 18, en Las Setas y abre en horario ininterrumpido desde el mediodía hasta después de la cena.