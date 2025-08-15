restaurantes
Tarannà, cocina de acento catalán en pleno centro de Sevilla
Tarannà despliega una cocina variada que recorre entrantes, guisos, brasas y arroces con guiños a la cocina catalana en la zona de Las Setas
Carlos y Montse cambiaron Barcelona por un entorno más tranquilo, y en ese viaje trajeron a Sevilla una parte de su historia y de su cocina. Su restaurante Tarannà, en Las Setas es el lugar donde confluyen sus raíces catalanas y andaluzas, con una carta pensada para compartir y un espacio que ellos mismos han diseñado hasta el último detalle.
¿Quién está detrás de Tarannà?
Carlos, con raíces en Coripe, en la Sierra Sur de Sevilla, y Montse, formada en hostelería y con amplia experiencia en el sector, se conocieron trabajando en el restaurante familiar de Barcelona. Tras varios años en la ciudad condal, decidieron trasladarse a Coria del Río en busca de un lugar más seguro y cercano para criar a sus hijos. Tarannà es el resultado de esa nueva etapa.
¿Qué se puede comer?
La carta ofrece una amplia variedad de entrantes fríos y calientes: carpaccio de picaña de Angus, tartar de salmón salvaje, semicurado de tarantelo sobre tomate rosa y pistacho, patatas bravas con su propio sello, flamenquín y canelón XL de pato. También hay opciones como huevos camperos rotos con jamón de bellota o ravioli de rabo de toro con salsa de queso y nueces.
¿Qué más hay en la carta?
Entre los principales destacan carnes a la brasa, como el solomillo vacuno o el chuletón de vaca madurada, además de guisos como la carrillada en salsa de vino tinto y cacao. De la mar llegan propuestas como cazón en adobo, bacalao al pilpil, el calamar de potera y pulpo gallego a la brasa. No faltan los arroces, con versiones como el negro con calamar y gambones, el meloso de marisco o el arroz de llauna con solomillo.
¿Y de postre?
El apartado dulce incluye clásicos como la tarta de queso al horno, torrija de pan brioche con crema de galletas lotus, tiramisú y el brownie de caramelo salado.
¿Cómo es el local?
El espacio ha sido diseñado y decorado por Carlos y Montse, con tonos claros, madera, plantas naturales y luz abundante que entra por grandes ventanales. Los muebles de líneas limpias y los detalles cuidados transmiten orden y serenidad. La iluminación es suave y pensada para acompañar cada momento del día.
¿Dónde está y qué horario tiene?
Tarannà se encuentra en la calle Escuelas Pías, 18, en Las Setas y abre en horario ininterrumpido desde el mediodía hasta después de la cena.
