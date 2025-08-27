El nuevo restaurante de Nervión que trae a Sevilla el pollo frito coreano más famoso del mundo

Pollo frito de Oso familia, el plato estrella de la carta de este nuevo restaurante coreano de Sevilla

La cocina coreana vive un momento de auge en todo el mundo y Sevilla no se queda atrás. Platos como el ramen, el bibimbap o el pollo frito coreano se han colado en la agenda gastronómica de la ciudad.

Restaurantes como Moon, Cocodak, Han's, Danbam Korean Bar, OPPA BBQ, el espacio que trajo la barbacoa coreana a Sevilla dan fe de ello, y ahora, hay uno nuevo.

La última apertura en sumarse a esta tendencia es Oso Familia,un restaurante que desembarca en Nervión con la promesa de traer los sabores más reconocibles de Corea del Sur.

El pollo frito coreano —fino, crujiente y lleno de sabor gracias a su doble fritura y sus salsas potentes— acaba de encontrar casa frente a Nervión Plaza, un local que combina ambiente urbano y platos pensados para compartir.

¿Qué es Oso Familia?

No es una franquicia al uso, sino un proyecto independiente con locales en distintas ciudades españolas. En Sevilla aterriza con la misma filosofía: ofrecer cocina coreana auténtica, con el pollo frito como gran protagonista, pero acompañado de una carta amplia que incluye ramen, arroces, guisos y aperitivos populares en Corea.

Bibimbap, un plato de arroz con alga nori, junto a otros toppings gurmé

¿Dónde está?

El nuevo local se encuentra justo frente a Nervión Plaza, en la calle Luis de Morales, 24, una ubicación estratégica en la que busca convertirse en punto de encuentro para quienes quieren probar sabores diferentes en la capital andaluza.

Tiras de pechuga deshuesada gurmé

¿Qué se puede comer?

El pollo frito coreano es la gran estrella, piezas deshuesadas o alitas que se sirven solas o combinadas, siempre acompañadas de salsas caseras que van desde la mítica yangnyeom (agridulce y picante) hasta la de soja con ajo.

Pollo frito con salsa picante gurmé

¿Y más allá del pollo?

La carta se completa con una amplia serie de ramen que va del más clásico al más sorprendente y en diferentes intensidades, como el de caldo de marisco y toques de jengibre, de ternera con vegetales y tofu, el amen picante en versión «max», el carbonara, de queso crema, pollo y espinacas, de estilo más cremoso o incluso uno inspirado en la cocina china con frijol negro y cerdo en cubos.

En el apartado de arroces, destacan las versiones con pollo en salsa dulce picante o en salsa de soja con ajo, ambos salteados con verduras.

Corn dog gurmé

¿Hay opciones para compartir?

Sí, de hecho gran parte de la carta está pensada para grupos: cajas de pollo mixto, bandejas con alitas y piezas deshuesadas o menús que incluyen pasta de arroz, guarniciones y refrescos.

gurmé

¿Y para picar algo distinto?

El toque más callejero llega con los snacks coreanos: corn dog cubierto de masa crujiente, gyozas fritas, bolitas de taro y boniato, palomitas de pollo especiadas o los intensos 'tteokbokki' de arroz picante. Todo ello acompañado de guarniciones sencillas como patatas fritas o kimchi casero.

Interior de Oso Familia gurmé

¿Cómo es el local?

La fachada, con franjas de colores vivos y letras coreanas, anticipa lo que se encuentra dentro: un espacio moderno con guiños a la estética callejera de Seúl. En el interior predominan la luz natural, los tonos neutros y el mobiliario sencillo, con detalles marineros y murales retroiluminados con caracteres coreanos. Mesas amplias y vajilla dorada completan un ambiente que mezcla lo contemporáneo con la tradición.

Fachada de Oso Familia, en la calle Luis de Morales gurmé

¿Cuál es la filosofía de Oso Familia?

La marca se define por su apuesta por la autenticidad, pero también por la accesibilidad. Busca acercar la cocina coreana a un público diverso, desde jóvenes curiosos hasta familias que quieren probar algo distinto. Su estética, muy fotogénica, también lo convierte en un espacio pensado para las redes sociales.