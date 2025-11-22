Grillao Brasas & Vinos, una oda al fuego en Los Bermejales

Grillao Brasas & Vinos es un restaurante de brasas recién abierto en Los Bermejales que tiene el fuego como hilo conductor de su propuesta. Un local de cocina contemporánea con alma andaluza, donde la parrilla no es un recurso sino un punto de partida. El ... espacio funciona desde la mañana hasta la noche, con desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y sobremesas, y está diseñado para acoger distintos ritmos: tapeo informal, comidas en familia, cenas largas y mesas que se alargan sin mirar la hora.

El concepto combina dos planos: por un lado, la familiaridad del bar de barrio; por otro, la ambición de una cocina que se permite reinterpretar clásicos con creatividad y técnica. Grillao quiere ser un lugar donde comer bien sea compatible con sentirse a gusto, sin artificios, sin imposturas y sin necesidad de cruzar el puente hacia el centro para vivir una experiencia gastronómica completa.

Grillao ofrece todo tipo de cortes de vacuno hacemos phoco

¿Quién está detrás?

El proyecto está liderado por el cocinero sevillano Jordi Palomo Grillo, formado en la Escuela de Heliópolis y con un Grado Superior en Dirección de Cocina. Su apellido —Grillo— sirve de base para el juego de palabras que bautiza al local: Grillao, un guiño directo a las brasas, al fuego y al carácter del proyecto.

Jordi llega a Los Bermejales con la idea de construir un restaurante donde la brasa sea el eje y donde la técnica no eclipse el sabor. Su trayectoria, marcada por inquietud, formación continua y un vínculo profundo con Sevilla, se refleja en una propuesta que mezcla raíces locales, actitud contemporánea y un toque lúdico que aparece en cada plato.

Además, Jordi entiende el barrio, su ritmo y su público. Por eso Grillao nace con vocación de convertirse en referente gastronómico dentro de un distrito que lleva tiempo consolidando una oferta diversa, joven y con personalidad propia.

Algunos platos de Grillao Hacemos Phoco

¿Qué hay en la carta?

La carta de Grillao se despliega como un recorrido por platos que reinterpretan clásicos desde la brasa, la técnica y una cierta actitud juguetona. La sección inicial, bajo el nombre de 'Encendiendo motores', reúne una colección de entradas donde las brasas se mezclan con guiños contemporáneos. La ensaladilla de pollo asado utiliza carne hecha en la misma parrilla que marca buena parte del discurso del local; las bravas del demonio —crujientes, ardientes y con un punto ahumado— condensan la idea de picante equilibrado; y el brioche relleno de steak tartar trufado o el de langostinos con kimchi son pequeñas piezas de bocado donde Jordi junta técnica y cocina callejera. Su carpaccio de vaca vieja servido con burrata perfumada con vainilla es una de esas elaboraciones que muestran la parte más culinaria de la casa, igual que la cesta de cogollos a la brasa, que funciona como una reinterpretación vegetal, directa, con humo y textura.

Calamares fritos de Grillao hacemos phoco

En la zona de fritos aparecen croquetas que cambian según temporada —de puchero con hummus, de bogavante— y platos como el aguacate en tempura acompañado de salmón marinado, el calamar frito con alioli de azafrán o el bite de langostinos crujientes con salsa kimchi. No faltan las alitas especiadas, glaseadas con miel, mostaza y soja, que dialogan con ese sabor a brasero tan característico del local.

¿Qué más hay?

Las especialidades incluyen pollo tandoori hecho a baja temperatura y terminado en brasa, Burger Grillao de vaca vieja y costillas de angus. También hay bacalao al pilpil, risotto de boletus ligado con queso payoyo, que es uno de los platos más pedidos por quienes buscan algo más cremoso. Otra de las señas de identidad es el atún rojo con melocotón asado, donde el fuego vuelve a ser el hilo conductor. A todo esto se suman las alcachofas a la brasa con papada ibérica o las almejas abiertas con mantequilla de naranja, un plato de cocina marinera con acento andaluz.

Carne a la brasa hacemos phoco

Cuando llega el turno de los cortes de carne, Grillao se expresa sin filtros: tomahawk, T-bone, lomo bajo, entraña, presa de Angus y lagartito ibérico, además de la tira de asado que se sirve por peso y que conecta con la tradición de parrillas argentinas y americanas. Todo pasa por una brasa cuidada, donde el control del calor y de los tiempos define el resultado.

Huevos benedict de la carta de desayunos de Grillao

Desayunos

Grillao no se queda en la comida. El restaurante funciona también desde primera hora con una carta de desayunos amplia: tostadas y molletes, bollería, bowls, dulces, cafés largos y platos especiales como los huevos benedict o el miniserranito mañanero, un guiño divertido al ADN sevillano.

¿Qué se puede beber?

El local cuenta con más de 100 referencias de vinos, una selección elaborada con el asesoramiento del equipo de Delatierra y pensada para ofrecer alternativas tanto por copa como por botella, desde etiquetas jóvenes hasta grandes vinos para quienes buscan una comida más seria.

Su carta de vinos abarca hasta 100 referencias hacemos phoco

¿Qué sabemos del local?

El espacio incluye dos reservados —para 10 y 20 personas— pensados para celebraciones privadas, reuniones familiares o grupos que quieran un servicio más personalizado. También hay terraza exterior, perfecta para el tapeo, el vermú o las cenas al aire libre, algo que en Los Bermejales se vive con especial intensidad.

Las cristaleras de suelo a techo abren el espacio al barrio, las lámparas metálicas proyectan una iluminación baja y envolvente, la barra exhibe panes artesanos como si fueran joyas y la terraza funciona como una extensión natural del comedor.

Interior de Grillao Gurmé

¿Dónde está?

Grillao Brasas & Vinos está en Avenida Paseo de Europa, 26, en pleno corazón de Los Bermejales. Ocupa el local que un día fue Aderezo, pero lo ha transformado por completo en una mezcla de madera, piel, luz cálida y diseño que combina funcionalidad y estética.