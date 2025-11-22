Suscribete a
Grillao Brasas & Vinos, una oda al fuego en Los Bermejales

El cocinero Jordi Palomo Grillo acaba de abrir este restaurante en la avenida de Europa donde el fuego, los cortes a la parrilla y una carta amplia dan forma a una propuesta pensada para disfrutar desde el desayuno hasta la cena

Dónde comer en Los Bermejales: los mejores bares y restaurantes

Grillao, en Los Bermejales, se especializa en platos a la brasa y carnes a la parrilla
Cristina Torres

Sevilla

Grillao Brasas & Vinos es un restaurante de brasas recién abierto en Los Bermejales que tiene el fuego como hilo conductor de su propuesta. Un local de cocina contemporánea con alma andaluza, donde la parrilla no es un recurso sino un punto de partida. El ... espacio funciona desde la mañana hasta la noche, con desayunos, almuerzos, meriendas, cenas y sobremesas, y está diseñado para acoger distintos ritmos: tapeo informal, comidas en familia, cenas largas y mesas que se alargan sin mirar la hora.

