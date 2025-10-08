La bocatería del Gorra, nueva parada para los amantes de los bocadillos en el Mercado del Tiro de Línea

En el Mercado de Abastos del Tiro de Línea acaba de abrir sus puertas La Bocatería del Gorra, un nuevo espacio dedicado al bocadillo en todas sus formas posibles. Su propuesta combina la comodidad de la comida rápida con el mimo propio de ... una cocina pensada al detalle, apostando por panes artesanos, ingredientes de calidad y sabores que cruzan fronteras.

Sergio Cortés «El gorra» GURMÉ

¿Quién está detrás?

Al frente del proyecto está Sergio Cortés, conocido en el panorama gastronómico sevillano como El Gorra. Formado en algunos de los locales más populares de la ciudad, Sergio ha trasladado su experiencia y su gusto por la cocina viajera a este nuevo concepto que lleva su apodo como bandera. Su objetivo: reivindicar el bocadillo como una elaboración gastronómica con identidad propia, lejos de la simple etiqueta de comida rápida.

Bocadillo de La bocatería del Gorra gurmé

¿Qué se puede comer?

La carta combina bocadillos clásicos con creaciones internacionales, tacos, arepas y sándwiches. Los bocadillos van desde los tradicionales —como el campero, el serranito o el mantecaito— hasta propuestas con guiños globales como el Chingón de cochinita pibil, el Cubano, el Italiano con mortadela siciliana y pesto de pistacho, o el Japonés de carne deshilachada con teriyaki.

También destacan las arepas de pollo, pringá o pulled pork, y los tacos de cochinita, pastor o tinga de pollo, todos preparados con técnicas a baja temperatura y sin frituras, ya que el espacio carece de salida de humos. Sergio trabaja con horno y plancha para lograr el punto perfecto de cada ingrediente.

Arepa de reina pepiada (aguacate, pollo y mayonesa) GURMÉ

La técnica es una de las señas de identidad del local. «La costilla se hace 19 horas a 70 grados, y la cochinita pibil 22 horas a 65», detalla Sergio. El resultado son carnes tiernas, jugosas y llenas de sabor, que se completan con salsas propias y guarniciones frescas.

Además, La Bocatería del Gorra se nutre de los propios puestos del mercado, apostando por un circuito corto de producto y proveedores locales.

El pan, elaborado de manera artesanal por Sinfonía del Pan, una panadería ubicada en el mismo mercado, ha sido diseñado especialmente para el local: un mollete alargado, ligero y con una corteza suave que aguanta el relleno sin perder textura.

Bocadillo de La bocatería del Gorra gurmé

¿Qué hay de postre?

La carta incluye una breve pero golosa selección de postres en formato individual: pequeños vasos con combinaciones como tarta de queso con Lotus o vasito de chocolate blanco con toffee, ambos caseros, pensados para cerrar la comida con un toque dulce y sin complicaciones.

Puesto de La bocatería del Gorra gurmé

¿Cómo es el sitio?

El puesto mantiene la esencia de un mercado tradicional, pero con un aire joven, con ciertas «tropical vibes», sillas altas y estilo desenfadado. En el mostrador, los bocadillos se preparan a la vista, mientras el aroma del pan recién hecho y las mezclas de salsas y guisos llenan el ambiente.

Además de poder comerlos 'in situ', el servicio se centra en la recogida en el mercado y el delivery, con pedidos disponibles a través de plataformas como Glovo, Uber Eats y Just Eat.

La Bocatería del Gorra se encuentra en el puesto 28 del Mercado del Tiro de Línea gurmé

¿Dónde está?

La Bocatería del Gorra se encuentra en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea (puesto 28), en la calle Puebla de las Mujeres, Sevilla.