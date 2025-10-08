Suscribete a
La bocatería del Gorra, nueva parada para los amantes de los bocadillos en el Mercado del Tiro de Línea

El cocinero sevillano Sergio Cortés, también conocido como «el gorra» ha abierto un puesto donde el bocadillo se reinventa con elaboraciones caseras, carnes cocinadas lentamente y pan artesanal hecho en el propio en el Mercado del Tiro de Línea

Dónde comer en los mercados de abastos de Sevilla

Se trata de un puesto de mercado especializado en bocadillos, arepas, tacos y otras recetas callejeras
Cristina Torres

Sevilla

En el Mercado de Abastos del Tiro de Línea acaba de abrir sus puertas La Bocatería del Gorra, un nuevo espacio dedicado al bocadillo en todas sus formas posibles. Su propuesta combina la comodidad de la comida rápida con el mimo propio de ... una cocina pensada al detalle, apostando por panes artesanos, ingredientes de calidad y sabores que cruzan fronteras.

