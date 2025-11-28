Antica Roma crece en Triana con una nueva pinsería de espíritu urbano y sabor auténtico italiano

Triana suma este otoño una nueva dirección italiana a su mapa gastronómico. Antica Roma Pinseria, situada en el número 2 de Manuel Pareja Obregón, abre sus puertas como el proyecto más reciente de la casa romana que ya conquistó el barrio con Antica Roma Trattoria ... , ubicada justo al lado. La apertura se celebra por todo lo alto, con música en directo, cerveza gratuita y degustaciones que muestran el camino que seguirá este nuevo concepto.

Ofrecen multitud de variedades elaboradas con prouducto italiano Antica roma

¿Qué tipo de sitio es Antica Roma Pinseria?

Es una pinsería al estilo romano, un formato más desenfadado y directo que la trattoria tradicional. Aquí se reivindica la pinsa romana, una masa ancestral diferente de la pizza: más ligera, aireada y crujiente, y con mayor hidratación, gracias a la mezcla de harinas de trigo, arroz y soja, y a una fermentación más larga que la hace más digestiva.

A esa base se suma una carta flexible de antipasti, platos fritos y propuestas que viajan bien, pensadas para compartir, picotear o disfrutar mientras se pasea por Triana.

Pero el proyecto va más allá: también funciona como espacio de desayunos y como punto de comida para llevar, completando así la oferta italiana de la calle con un enfoque más urbano y cotidiano.

Importan producto 100% italiano para sus recetas Antica roma

¿Quién está detrás del proyecto?

Al frente se encuentra Valerio Genovesi, cocinero romano con experiencia en restaurantes de distintas partes del mundo y enamorado de Sevilla desde hace años. Tras reabrir Antica Roma Trattoria en septiembre —después de una profunda reforma— Valerio amplía ahora el universo romano del barrio con un segundo local que expresa la otra cara de su cocina: más rápida, más informal, pero igual de fiel a Italia.

Su propuesta mantiene la línea que caracteriza a la trattoria: producto importado desde Italia, recetas clásicas bien ejecutadas y un respeto absoluto por los sabores romanos.

Antica roma

¿Qué se puede comer?

La carta gira en torno a la pinsa romana, que aparece en versiones tradicionales —como la de tomate, mozzarella y albahaca— y en otras más contundentes, con mortadela de Módena, stracciatella, trufa, provola ahumada o porchetta di Ariccia.

Hay también combinaciones más creativas, con setas porcini, pistacho, miel y nueces, o masas coronadas con guanciale crujiente y queso stracchino.

Para abrir boca, la pinsería propone un recorrido por antipasti italianos: burrata, provola ahumada, porchetta, mozzarella de búfala con prosciutto o un mix que recuerda a las tablas romanas más clásicas.

Las pastas son uno de los grandes reclamos de Antica Roma Antica roma

Y como buen guiño romano, no faltan los fritos tradizionali: supplì, croquetas de patata con mozzarella, mini mozzarelline, olive ascolane o la croqueta de pasta carbonara, un hit romano por derecho propio.

Los platos principales incluyen clásicos de la pasta como carbonara o amatriciana en su versión más ortodoxa, y un capítulo de dulces que llega con tiramisú, torta della nonna y otras tentaciones italianas de obrador.

Antica roma

¿Qué más ofrece el local?

Además de la pinsa y los antipasti, Antica Roma Pinseria incorpora desayunos italianos con bollería, café y panes de acento romano; y una carta pensada para llevar, ideal para quienes trabajan o viven en la zona y quieren comer bien sin sentarse a mesa y mantel.

En el apartado de bebidas se apuesta por cervezas italianas, aperitivos clásicos como el spritz y vinos procedentes de distintas regiones de Italia, además de referencias españolas.

Antica roma

¿Dónde está?

En Manuel Pareja Obregón nº 2, en pleno corazón de Triana, justo al lado de Antica Roma Trattoria y a unos metros del Altozano. Una ubicación perfecta para convertirse en parada habitual de vecinos, curiosos y amantes de la cocina romana auténtica.