APERTURA

Antica Roma crece en Triana con una nueva pinsería de espíritu urbano y sabor auténtico italiano

La trattoría italiana Antica Roma ha abierto un nuevo espacio junto a su otro local de la calle Manuel Pareja Obregón, un concepto más informal centrado en las pinsetas, desayunos y comida para llevar

Dónde comer pasta en Sevilla: restaurantes y bares italianos

Las pinzettas, pizzas de masa frita, son una de las especialidades de Antica Romana
Cristina Torres

Sevilla

Triana suma este otoño una nueva dirección italiana a su mapa gastronómico. Antica Roma Pinseria, situada en el número 2 de Manuel Pareja Obregón, abre sus puertas como el proyecto más reciente de la casa romana que ya conquistó el barrio con Antica Roma Trattoria ... , ubicada justo al lado. La apertura se celebra por todo lo alto, con música en directo, cerveza gratuita y degustaciones que muestran el camino que seguirá este nuevo concepto.

