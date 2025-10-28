Suscribete a
ABC Premium

APERTURA

Amorío Barra, la nueva casa sevillana del cocinero Javier Muñoz

El cocinero jerezano aterriza en la calle Amador de los Ríos con un proyecto que une el sabor andaluz, la técnica del Levante y el vino de Jerez como hilo conductor

Javier Muñoz, el «chef del sherry», abre en Sevilla: todos los detalles de Amorío

Los arroces son una de las especialidades de Amorío Barra, de Javier Muñoz, en Sevilla
Los arroces son una de las especialidades de Amorío Barra, de Javier Muñoz, en Sevilla gurmé

Cristina Torres

Sevilla

El chef jerezano Javier Muñoz, conocido por su trabajo en La Carboná (Jerez de la Frontera) y por su vinculación con los vinos de Jerez, abre Amorío, su primer proyecto en Sevilla.

El local, ubicado en la calle Amador de los ... Ríos, arranca con servicio diario desde el mediodía hasta medianoche y se presenta como un espacio gastronómico flexible, pensado para tapear, comer o alargar la sobremesa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app