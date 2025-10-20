Verduras con arroz al horno y morcilla paso a paso

Pocas cosas hay más reconfortantes que un buen plato al horno, y esta receta de verduras con arroz La Fallera y morcilla lo demuestra. Una combinación deliciosa entre la suavidad del arroz, el sabor intenso de la morcilla y el toque caramelizado de las ... verduras asadas. Perfecta para disfrutar en familia, esta propuesta une lo mejor de la cocina tradicional valenciana con un punto rústico y sabroso que conquista desde el primer bocado.

Consejo para esta receta

Incorpora el arroz, mezcla 1–2 min para que se impregne del sofrito.

Ingredientes Arroz bomba La Fallera 300 gr

300 gr morcilla 1

1 zanahorias 2

2 pimientos 2

2 Cebolla 1/2

1/2 dientes de ajo 3

3 aceite de oliva y sal al gusto

al gusto pimentón dulce al gusto (poca cantidad)

al gusto (poca cantidad) Caldo de pollo 1 l

.

Así se prepara paso a paso:

1. Precalienta el horno a 200 °C (calor arriba y abajo). Pon el caldo a calentar hasta casi hervir.

2. En una cazuela amplia apta para horno, añade un hilo de aceite y marca las rodajas 1–2 min por lado. Retira y reserva.

3. En la misma cazuela, añade la cebolla y el pimiento con una pizca de sal. Pocha 6–8 min. Incorpora el ajo 1 min.

4. Suma calabacín y berenjena. Saltea 5–6 min, que cojan color.

5. Agrega el tomate rallado, cocina 3–4 min hasta que pierda agua. Añade pimentón (y ñora si usas) 30 seg.

6. Incorpora el arroz, mezcla 1–2 min para que se impregne del sofrito.

7. Vierte 1 litro de caldo muy caliente (proporción aprox. 3,3:1 para horno con verdura), ajusta de sal y pimienta, y reparte el azafrán.

8. Coloca la morcilla por encima, sin hundir demasiado.

9. Mete la cazuela en el horno 18–22 min a 200 °C, hasta que el arroz esté en su punto y casi sin líquido.

10. Saca del horno, tapa con un paño limpio y deja 5 min.

11. Suelto con tenedor, sin remover en exceso.

Información nutricional

El arroz, el ingrediente fundamental de esta receta, posee una elevadísima cantidad de almidón, lo cual lo convierte en un alimento muy energético. Por su parte, las verduras aportarán una buena cantidad de vitaminas y sustancias de acción antioxidante. Y para terminar, la morcilla completa la receta con grasa.

Para conocer más recetas de La Fallera puedes visitar su página web donde ofrecen variedad de opciones.