Suscribete a
ABC Premium

recetas

Verduras con arroz al horno y morcilla paso a paso

El arroz redondo de La Fallera es el preferido por los expertos arroceros ya que posee unas excelentes cualidades de textura que hacen que siempre permanezca en su punto

Verduras con arroz al horno y morcilla
Verduras con arroz al horno y morcilla gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 30 - 60 min
  • Almuerzo

Gurmé

Sevilla

Pocas cosas hay más reconfortantes que un buen plato al horno, y esta receta de verduras con arroz La Fallera y morcilla lo demuestra. Una combinación deliciosa entre la suavidad del arroz, el sabor intenso de la morcilla y el toque caramelizado de las ... verduras asadas. Perfecta para disfrutar en familia, esta propuesta une lo mejor de la cocina tradicional valenciana con un punto rústico y sabroso que conquista desde el primer bocado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app