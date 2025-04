Los trucos para elegir el mejor melón del súper y llevarte el más dulce

Elegir un melón dulce y jugoso en el supermercado puede parecer una tarea complicada. Pero siguiendo algunos trucos y consejos, podrás llevarte a casa el mejor melón del estante.

Y es que con la llegada del verano proliferan en las fruterías los mejores melones. Aunque es cierto que podemos comerlos durante todo el año, los melones están más frescos y sabrosos durante el verano , cuando el clima cálido favorece su crecimiento y maduración.

Por lo tanto, comprar melón en temporada aumenta las probabilidades de encontrar ejemplares dulces y jugosos.

Pero, además de este consejo, no te pierdas otros trucos para elegir el mejor melón del súper este verano .

Observa la apariencia externa

El aspecto externo del melón es un buen indicador de su calidad. No hará falta abrirlo para saber cómo está por dentro si tienes en cuenta estos factores:

Por una parte, un melón maduro y dulce suele tener una cáscara de color uniforme . Para los melones amarillos, busca un tono dorado brillante. En el caso del melón cantalupo , la cáscara debe ser de un tono beige o crema, sin zonas verdes.

Evita los melones con manchas oscuras o descoloridas . Esto puede ser signo de que la fruta está pasada o no se ha desarrollado correctamente.

Por otra parte, la cáscara de un melón maduro debe tener una textura ligeramente rugosa . No debe ser completamente lisa, ya que esto significa que no ha madurado lo suficiente y, por lo tanto, no será tan dulce.

Prueba el peso y la firmeza

Un buen melón debe ser pesado para su tamaño . Esto indica que tiene un alto contenido de agua, lo que se traduce en una fruta jugosa y refrescante. Al comparar dos melones del mismo tamaño, elige el que sea más pesado.

Para comprobar su firmeza, presiona la base del melón, donde estaba el tallo . Debe ceder un poco al tacto, pero no demasiado. Si la base está demasiado dura, el melón no está maduro. Pero si está demasiado blanda, puede estar pasado.

Revisar el tallo

Además de su firmeza, el estado del tallo y la base del melón puede darte otras pistas sobre su madurez.

Revisa si tiene un pequeño remanente de tallo en la base . Un melón que ha sido recogido en el momento adecuado lo tendrá. Además, si el tallo se desprende con facilidad, es un buen signo de que el melón está maduro . Sin embargo, si no tiene tallo o su aspecto es seco y arrugado, el melón puede haber sido recogido antes de tiempo o estar pasado.

Melones cantalupo GURMÉ

Huele el melón

El aroma de la fruta es otro indicador importante. Un melón maduro y dulce debe desprender un aroma dulce , especialmente en la base.

Si el melón no tiene olor, es probable que no esté lo suficientemente maduro. Por contra, evita aquellos melones con un olor demasiado fuerte o fermentado , ya que pueden estar pasados.

Escucha el melón

Golpear suavemente el melón y escuchar el sonido que produce es útil. Un melón maduro hace un sonido hueco cuando se le da un golpecito . Si el sonido es demasiado sólido o sordo, el melón no estará maduro.

Si tienes en cuenta todos estos trucos, te será fácil llevarte a casa un melón dulce y jugoso. Una vez que lo tengas, revisa este truco para conservar el melón en verano y que aguante más tiempo . Te será de gran utilidad.