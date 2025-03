El truco viral para pelar naranjas de la manera más rápida y fácil posible: «El descubrimiento del siglo»

Las naranjas son una de las frutas reinas de nuestra dieta . Este cítrico que nos aporta numerosos beneficios es un básico en nuestras neveras. En GURMÉ lo sabemos y por eso ya te hemos contado, por ejemplo, cómo hacer zumo de naranja sin exprimidor .

Pero, ¿y si te gusta tomar la fruta entera? Pues no te preocupes que también tenemos consejos para ti. Comer una naranja entera es todo un placer gastronómico . Su sabor es delicioso, pero tiene un inconveniente: pelarla no es sencillo . Puede que no podamos pelar la piel blanca que viene tras la corteza, podemos mancharnos del zumo de la naranja y desperdiciar parte de su contenido, etc.

Por eso, te traemos el truco viral para pelar naranjas de la manera más rápida y fácil posible . Un truco que algunos usuarios ya han calificado como «el descubrimiento del siglo» .

Se ha hecho popular gracias a la red social Tik Tok . En ella nos encontramos un vídeo dónde nos explican exactamente qué debemos hacer para pelar la naranja sin ningún problema.

Cómo pelar naranjas de manera rápida: el truco viral

Lo primero que debemos hacer es, sin pelarla, cortar la naranja por la mitad en vertical . Luego, seguimos cortando cada mitad en trozos verticales como si fueran los gajos.

Retiramos, con ayuda del cuchillo, el tronco blanco de hebras que se suele encontrar en el centro de la naranja. Si hacemos un corte vertical con el cuchillo será muy fácil retirarlo.

Una vez tengamos partida toda la naranja en esas especies de gajos, vamos cogiendo uno a uno y separamos la esquina de la naranja de su cáscara . Podemos hacerlo con la uña o el dedo de manera muy sencilla. Nos introducimos esa esquina de la naranja en la boca y tiramos con los dientes para despegar la carne de la cáscara. De esta manera nos quedará el trozo de naranja entero en la mano y podremos comérnoslo sin desperdiciar zumo ni ponernos perdidos.

¿A que es sencillo? Y para prueba, el vídeo que acumula miles de likes .

Con este truco podrás beneficiarte de todo lo bueno que nos aportan las naranjas . Desde sus antioxidantes hasta la vitamina C, su fibra o el potasio . Todos ellos, componentes que mejoran nuestro sistema inmunológico.

Y si, una vez hayas pelado y partido de esta forma sencilla y fácil la naranja quieres aprovechar su cáscara, toma nota de este té de naranja con canela .

Cómo pelar y aprovechar otras frutas

Y como con la naranja, ocurre también con otras frutas, que pelarla puede convertirse en todo un reto. Una de estas frutas son aquellas que tienen pepitas.

Por ejemplo, en GURMÉ te hemos enseñado cómo desgranar granadas o cómo comer chirimoyas sin preocuparte por las pepitas .

Y para que sigas aprovechando al máximo la fruta y no dejes de incluirla en tu dieta, te ofrecemos también alternativas culinarias para hacer recetas con esos plátanos maduros que estás a punto de desechar .