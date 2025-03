Recalentar arroz puede ser malo por este motivo Si no te gusta el desperdicio y quieres aprovechar las sobras, ¡ten precaución al consumirlas!

El arroz es un alimento versátil y popular en muchas culturas, incluida la nuestra. Lo consumimos con asiduidad y, por lo tanto, la práctica de recalentar el arroz , para aprovechar las sobras, suele ser habitual. Sin embargo, esta costumbre tan nuestra puede ser mala por un motivo.

Si has hecho paella , arroz al horno o simplemente has cocido un arroz blanco y te ha sobrado, es normal que te quedes con las sobras para aprovecharlas en otro momento. Recuerda: no hay que desperdiciar la comida .

Pero, a la hora de recurrir a estas sobras, el proceso de recalentamiento del arroz puede plantear ciertos problemas. Nos referimos a que hay riesgos asociados con la proliferación de bacterias .

Si quieres saber por qué recalentar arroz podría ser perjudicial para la salud y qué precauciones puedes tomar para disfrutar de este alimento de manera segura, sigue leyendo.

¿Por qué podría ser malo recalentar arroz?

Recalentar arroz puede tener el riesgo de intoxicación alimentaria debido a la presencia de esporas de la bacteria “bacillus cereus” en este alimento.

Estas esporas pueden sobrevivir al proceso de cocción inicial del arroz y se pueden multiplicar cuando este alimento se deja a temperatura ambiente durante un período prolongado . Esto sucede cuando lo dejamos enfriar durante mucho tiempo antes de meterlo en la nevera.

Si lo hacemos así, al recalentar el arroz, las esporas pueden convertirse en bacterias activas que producen toxinas . Y esto puede provocarnos una intoxicación alimentaria que se manifestaría con náuseas, vómitos y diarrea.

Sin embargo, esto no tiene por qué suceder. Si tomamos unas mínimas precauciones, recalentar el arroz puede ser un proceso normal en nuestra cocina , como sucede con tantos otros alimentos y preparaciones que tomamos un tiempo después de cocinarlas.

¿Cómo recalentar arroz de manera segura?

Si decides recalentar el arroz que te ha sobrado del día anterior, es importante hacerlo de manera segura para minimizar el riesgo de intoxicación alimentaria .

Recalienta el arroz en el microondas GURMÉ

Sigue estos consejos y no correrás ningún riesgo si comes arroz recalentado:

Para empezar, y lo más importante, no dejes enfriar el arroz a temperatura ambiente durante demasiado tiempo . Una vez cocinado, no dejes pasar más de dos horas antes de meterlo en la nevera.

A la hora de guardarlo, mételo en recipientes o tuppers poco profundos . Así conseguirás que el arroz se enfríe antes y podrás meterlo en la nevera pronto y sin problemas.

Además, esta forma de almacenamiento hará que, en el momento de recalentar el arroz, este proceso también sea más rápido y uniforme. Y ésta es otra de las claves: para evitar peligros, caliéntalo de manera rápida y uniforme .

Por lo tanto, uno de los mejores métodos para recalentar el arroz es hacerlo en el microondas . La temperatura se consigue en poco tiempo y por todo el alimento.

Así que, ya sabes, recalentar el arroz podría ser malo. Pero no lo es si guardas unas mínimas precauciones.

Eso sí, procura comerlo inmediatamente después de haberlo calentado y no lo recalientes más de una vez . De esta forma podrás disfrutar de un plato delicioso recién hecho y también recalentado.