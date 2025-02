Cómo hacer para que los churros no se pongan duros Toma nota de estos consejos para poder disfrutar de este manjar al día siguiente

Al igual que los buñuelos , los churros son otro de los bocados estrella de las ferias y fiestas de nuestra tierra .

¿Quién puede resistirse a unos churros con chocolate cuando termina la fiesta? En casa, también es un clásico desayuno o merienda de los días especiales . Pero es cierto que no es fácil acertar con la cantidad de churros necesaria. Siempre solemos pecar por exceso.

Y, ¿qué hacemos con los churros que nos han sobrado? ¿Están igual de ricos de un día para otro? Te enseñamos el truco definitivo para que los churros sigan crujientes incluso al día siguiente.

¡Toma nota!

El truco para que los churros no se pongan duros

Los churros, también conocidos como porras o jeringos , pueden tomarse al día siguiente sin ningún problema . Pero es cierto que, pasadas unas horas desde que están hechos, se ponen duros o, al calentarlos, se reblandecen demasiado.

Para evitar que esto nos ocurra debemos hacer tres cosas básicas y muy sencillas .

La primera de ellas es guardarlos bien . Para ello, puedes usar una fiambrera; dos platos, uno de ellos haciendo las veces de tapadera; o el clásico papel film. Uses el método que uses, lo importante es que no se queden al aire, ya que se pueden secar, ni que los metas en la nevera , ya que podrían absorber demasiada humedad.

El segundo consejo para poder tener unos churros crujientes es que no los calientes en el microondas . La tendencia es que, cuando nos sobran churros, los calentamos de esta forma. Pero con ello lo único que hacemos es que se reblandezcan. No queremos los churros duros ¡pero tampoco que se pasen de blandos! Los queremos con la textura perfecta .

Y para ello, pasamos al último paso : calentarlos en el tostador . Así, recuperarán ese toque crujiente que tanto nos gusta. Eso sí, hay que tener cuidado a la hora de ponerlos en el tostador si los churros sueltan demasiado aceite. Si es así, retírales un poco con papel absorbente .

De esta forma quedarán perfectos para tomar y, de paso, estaremos facilitando la digestión de los mismos . No hay que olvidar que los churros son una elaboración a base de harinas y grasas fritas que pueden resultar fuertes para nuestros estómagos. A ello se suma que es un dulce calórico del que no debemos abusar. Pero, en el marco de una dieta equilibrada, podemos disfrutar de ellos de manera esporádica sin problema . Y más, en Feria.

Y si quieres que tu menú de estas fiestas sea lo más completo posible y poder disfrutar de él en casa, no debes olvidarte de otro de los platos imprescindibles: el pescaíto frito . Toma nota de las especialidades de pescado que no pueden faltar en tu mesa la noche del pescaíto y cuál es la mejor harina para freír el pescado .

Ahora sí, con todas estas opciones caseras, puedes disfrutar de la fiesta sin salir de casa y con los comensales más especiales.