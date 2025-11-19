Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Sesión de control al Gobierno: última hora desde el Congreso

No tendrás que descongelar la carne el día de antes: así puedes hacerlo en minutos con dos ollas

El truco viral de «sándwich» metálico para descongelar filetes rápido sin microondas

Puedes descongelar filetes de pollo rápido con el truco de las dos ollas
Puedes descongelar filetes de pollo rápido con el truco de las dos ollas GURMÉ
Remedios Cordero Romero

Remedios Cordero Romero

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Si has olvidado pasar los filetes del congelador a la nevera, este método que recorre las redes puede sacarte del apuro: colocarlos entre los fondos de dos ollas metálicas para descongelar la carne en minutos.

Una olla se pone boca abajo sobre la encimera, ... los filetes (mejor dentro de una bolsa) se apoyan encima y se tapan con otra olla en posición normal. De esta forma, la carne queda entre dos superficies. Algunas versiones añaden agua del grifo en la olla superior para aportar peso y mejorar el contacto. Pero no se calientan las olla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app