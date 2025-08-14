Las sardinas son un pescado muy rico

No sólo en espeto: así preparo las sardinas en casa para que no huelan y queden jugosas Hacerlas en papillote es una forma fácil y limpia de disfrutar del sabor del mar sin aromatizar toda la casa

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo|Cena

Barato

Las sardinas son una joya de nuestra gastronomía: económicas, versátiles, sabrosas y llenas de propiedades nutricionales. Pero no nos vamos a engañar: cocinarlas en casa puede convertirse en una pesadilla si no quieres que el olor invada cada rincón. El espeto es la opción soñada cuando tienes barbacoa y playa cerca. Pero, si no es tu caso, hay una técnica casera igual de sabrosa y mucho más limpia: el papillote.

Cocinar las sardinas en papillote —es decir, envueltas en papel de horno o de aluminio— es un truco de cocina tradicional que permite que se cocinen en su propio jugo, conservando todo su sabor, manteniéndose tiernas y sin generar olores. Además, es una técnica perfecta para añadir hierbas, especias o cítricos que realcen su sabor sin complicarte la vida.

Así lo cocinamos

Ingredientes Sardinas 4 por persona

4 por persona Limón 1

1 Sal gorda Al gusto

Al gusto Perejil o tomillo fresco Unas ramitas

Unas ramitas Aceite de oliva virgen extra 1 cda.

Para empezar, precalienta el horno a 200ºC mientras preparas los ingredientes.

Corta dos rectángulos grandes de papel de horno o de aluminio, lo bastante amplios como para envolver las sardinas con comodidad.

Sobre cada uno, coloca cuatro sardinas limpias y sin vísceras, descansando sobre una base de rodajas finas de limón y unas ramitas de tomillo o perejil, que aportarán un aroma fresco y suave al pescado.

Espolvorea una pizca de sal gorda por encima, añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra y, con cuidado, cierra cada paquete doblando bien los bordes hacia dentro, formando un envoltorio hermético que atrapará el vapor durante la cocción.

Coloca los papillotes en una bandeja de horno y deja que se cocinen durante unos 12 o 15 minutos, hasta que las sardinas estén en su punto pero jugosas.

Al sacarlos del horno, abre los paquetes con cuidado —el vapor puede quemar— y sirve directamente en el papel. No sólo mantendrán todo su sabor, también evitarás ensuciar platos y mantendrás el aroma concentrado hasta el último momento, como si abrieras una caja de mar recién cocinada.

La técnica del papillote es limpia y fácil GURMÉ

Trucos y consejos

Aromas personalizados: Puedes añadir rodajas de tomate, pimiento, ajo, cebolla o incluso un chorrito de vino blanco o limón, según el toque que quieras dar.

No uses papel encerado: Si optas por papel de horno, asegúrate de que no esté encerado o se quemará. También puedes usar papel de aluminio si no tienes otro.

Versión microondas: El papillote también funciona en microondas: unos 4-5 minutos a máxima potencia.

Información nutricional

Las sardinas son una fuente magnífica de omega-3, proteínas de alto valor biológico y vitamina D, esencial para la salud ósea y muscular.

Además, su contenido en hierro y calcio (especialmente si se consumen con espina) las convierte en un alimento muy completo.

Cocinadas al papillote, sin añadir grasas innecesarias, son una opción ideal para cenas saludables, ligeras y ricas en sabor.

Valores nutricionales Energía 210 kcal Grasas 14 g Proteínas 20 g Carbohidratos 0 g