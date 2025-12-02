Suscribete a
Este es el relleno de pavo más fácil y delicioso: sólo necesitas 8 ingredientes

Un clásico jugoso, aromático y listo en pocos pasos para una comida perfecta de Navidad

El pavo asado queda exquisito y jugoso con este relleno
El pavo asado queda exquisito y jugoso con este relleno
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo|Cena
  • Barato
Remedios Cordero Romero

Si buscas un relleno de pavo fácil, rápido y delicioso, éste es el que necesitas. Está basado en la esencia de las recetas tradicionales americanas, pero reducido a lo imprescindible para que no tengas que complicarte con técnicas, pasos extra o ingredientes imposibles.

Aun ... así, este relleno de pavo clásico conserva ese aroma a hierbas, la textura húmeda perfecta y el toque casero que vestirá tu mesa en los días festivos. Además, funciona tanto para rellenar el pavo como para servirlo como guarnición horneada.

