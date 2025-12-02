Este es el relleno de pavo más fácil y delicioso: sólo necesitas 8 ingredientes
Un clásico jugoso, aromático y listo en pocos pasos para una comida perfecta de Navidad
Si buscas un relleno de pavo fácil, rápido y delicioso, éste es el que necesitas. Está basado en la esencia de las recetas tradicionales americanas, pero reducido a lo imprescindible para que no tengas que complicarte con técnicas, pasos extra o ingredientes imposibles.
Aun ... así, este relleno de pavo clásico conserva ese aroma a hierbas, la textura húmeda perfecta y el toque casero que vestirá tu mesa en los días festivos. Además, funciona tanto para rellenar el pavo como para servirlo como guarnición horneada.
¿Te atreves a probar esta Navidad con una versión diferente para tu pavo? Apuesta por esta receta y así no te encasillarás con las tradicionales recetas para tu menú de Nochebuena.
Así lo cocinamos
Ingredientes
- Salchichas frescas 300 g
- Cebolla 1
- Apio 1 tallo
- Manzana ácida 1
- Pan duro 300 g
- Salvia 1 cdta
- Mantequilla 60 g
- Caldo de pollo 250 ml
Preparar este relleno de pavo es muy fácil y rápido. Así tendrás más tiempo para completar tu menú festivo con entrantes de Navidad o postres fáciles de Navidad.
Para empezar, coloca las salchichas desmenuzadas en una sartén grande y cocina a fuego medio hasta que todo esté bien dorado. Reserva.
En la misma sartén, funde la mantequilla y añade la cebolla y el apio bien picaditos. Cocina durante unos minutos hasta que estén tiernos. Incorpora la manzana pelada y picada en daditos y la salvia. Cocina 5 minutos más.
Por otra parte, en un bol amplio, pon el pan seco cortado a dados. Añade la salchicha dorada y el sofrito de verduras. Incorpora el caldo poco a poco hasta que el pan quede hidratado pero no empapado.
Con esto ya tienes tu relleno listo. Ahora sólo queda rellenar el pavo con esta mezcla y hornearlo hasta que esté dorado por fuera y jugoso por dentro.
Trucos y consejos
Para un pavo relleno perfecto, asegúrate de que el interior alcanza los 74°C en el horno.
Si quieres que el relleno tenga la textura ideal, añade más o menos caldo según lo jugoso que te guste el relleno. Debe quedar tierno, pero sin convertirse en una pasta.
Esta receta se prepara con manzana ácida, tipo Granny Smith. Pero puedes probar con otras manzanas si lo prefieres menos ácido. Por ejemplo, la Golden aporta un toque más dulce.
También puedes servir este relleno de pavo como guarnición. Para ello, coloca la mezcla en una fuente engrasada, tapa con aluminio y hornea 25 minutos a 180°C. Destapa y hornea 10 minutos más para dorar la superficie.
Información nutricional
Este relleno de pavo aporta una combinación equilibrada de carbohidratos procedentes del pan y la manzana, proteínas de la salchicha y grasas que ayudan a potenciar el sabor y la textura.
Es una guarnición contundente pero moderada, ideal para acompañar carnes asadas en celebraciones sin resultar pesada.
Valores nutricionales
Energía
185 kcal
Grasas
10 g
Proteínas
6 g
Carbohidratos
18 g
