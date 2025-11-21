Vasitos de quinoa Brillante con verduras asadas, stracciatella y salsa pesto

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estos vasitos son una propuesta fresca, colorida y muy actual, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. La quinoa Brillante, siempre suelta y en su punto, sirve de base ideal para acompañar unas verduras asadas llenas de matices y una stracciatella cremosa que ... aporta suavidad. El pesto añade un toque aromático que redondea el conjunto con intensidad y frescura. Es una receta ideal para presentar en formato individual, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan una combinación equilibrada y sabrosa.

Consejo para esta receta Calienta los vasitos de quinoa Brillante según las instrucciones del envase (normalmente 1 minuto en microondas). Ingredientes vasitos de quinoa instantánea Brillante 2

2 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Verduras varias: calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento amarillo, zanahoria, cebolla morada al gusto

al gusto Sal, pimienta al gusto

al gusto Stracciatella (la parte interior cremosa de la burrata) al gusto

al gusto Salsa pesto (puede ser comprada o casera, receta abajo) albahaca fresca 40 gr / 30 g de piñones (puedes sustituir por nueces o anacardos) / 50 g de queso parmesano rallado / 100 ml de aceite de oliva virgen extra / 1 diente de ajo pequeño / Zumo de ½ limón / sal Así se prepara esta receta: Paso a paso 1 Precalienta el horno a 200 °C. 2 Corta las verduras en trozos medianos y colócalas en una bandeja de horno. 3 Añade aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas secas. 4 Asa durante 25–30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén tiernas y doradas. También tienes la opción de hacerlas a la sartén. 5 Calienta los vasitos de quinoa Brillante según las instrucciones del envase (normalmente 1 minuto en microondas). 6 Reparte la quinoa caliente como base. Coloca encima las verduras asadas. 7 Añade la stracciatella por encima, formando pequeñas montañitas y termina con cucharadas de pesto distribuidas entre la stracciatella. Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes. Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Recetas