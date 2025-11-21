Vasitos de quinoa Brillante con verduras asadas, stracciatella y salsa pesto

Estos vasitos son una propuesta fresca, colorida y muy actual, perfecta para disfrutar en cualquier momento del día. La quinoa Brillante, siempre suelta y en su punto, sirve de base ideal para acompañar unas verduras asadas llenas de matices y una stracciatella cremosa que ... aporta suavidad. El pesto añade un toque aromático que redondea el conjunto con intensidad y frescura. Es una receta ideal para presentar en formato individual, fácil de preparar y perfecta para quienes buscan una combinación equilibrada y sabrosa.
Consejo para esta receta
Calienta los vasitos de quinoa Brillante según las instrucciones del envase (normalmente 1 minuto en microondas).
-
vasitos de quinoa instantánea Brillante
2
-
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
-
Verduras varias: calabacín, berenjena, pimiento rojo, pimiento amarillo, zanahoria, cebolla morada
al gusto
-
Sal, pimienta
al gusto
-
Stracciatella (la parte interior cremosa de la burrata)
al gusto
-
Salsa pesto (puede ser comprada o casera, receta abajo)
albahaca fresca 40 gr / 30 g de piñones (puedes sustituir por nueces o anacardos) / 50 g de queso parmesano rallado / 100 ml de aceite de oliva virgen extra / 1 diente de ajo pequeño / Zumo de ½ limón / sal
Así se prepara esta receta:
-
1
Precalienta el horno a 200 °C.
-
2
Corta las verduras en trozos medianos y colócalas en una bandeja de horno.
-
3
Añade aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas secas.
-
4
Asa durante 25–30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén tiernas y doradas. También tienes la opción de hacerlas a la sartén.
-
5
Calienta los vasitos de quinoa Brillante según las instrucciones del envase (normalmente 1 minuto en microondas).
-
6
Reparte la quinoa caliente como base. Coloca encima las verduras asadas.
-
7
Añade la stracciatella por encima, formando pequeñas montañitas y termina con cucharadas de pesto distribuidas entre la stracciatella.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Artículo solo para suscriptores
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete