Taboulé de lentejas con quinoa Brillante, calabaza, granada, espinacas y perejil

Este taboulé renovado combina ingredientes frescos y nutritivos con una gran variedad de colores y texturas. Las lentejas y la quinoa Brillante forman una base saciante y muy fácil de preparar, ideal para comidas rápidas sin renunciar a lo saludable. La calabaza asada, la ... granada y las espinacas aportan dulzor, chispa y frescura, dando como resultado un plato vibrante y lleno de energía.

Consejo para esta receta

Ingredientes vasitos de quinoa Brillante 2

2 lentejas cocidas 200 gr

200 gr calabaza 250 gr

250 gr taza de hojas de espinaca fresca 1

1 Granada (los granos) al gusto

al gusto Perejil fresco picado al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Zumo de ½ limón 1/2

1/2 cucharadita de comino molido 1

1 Sal y pimienta al gusto

al gusto Unas hojas de menta o hierbabuena fresca al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 200 °C. 2 Coloca los cubos de calabaza en una bandeja con un chorrito de aceite, sal y pimienta. Asa durante 20-25 minutos hasta que esté tierna y doradita y deja enfriar unos minutos. 3 Calienta los vasitos de quinoa Brillante 1 minuto en el microondas. 4 En un bol grande, mezcla las lentejas cocidas, la quinoa y la calabaza asada. 5 Incorpora las espinacas frescas troceadas, los granos de granada, el perejil y la menta. 6 En un cuenco pequeño mezcla el aceite de oliva, el zumo de limón, el comino, sal y pimienta. 7 Vierte el aliño sobre la ensalada y remueve con suavidad. 8 Puedes dejarlo reposar en la nevera 15-20 minutos para que se integren los sabores.

