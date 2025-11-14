Taboulé de lentejas con quinoa Brillante, calabaza, granada, espinacas y perejil

Este taboulé renovado combina ingredientes frescos y nutritivos con una gran variedad de colores y texturas. Las lentejas y la quinoa Brillante forman una base saciante y muy fácil de preparar, ideal para comidas rápidas sin renunciar a lo saludable. La calabaza asada, la ... granada y las espinacas aportan dulzor, chispa y frescura, dando como resultado un plato vibrante y lleno de energía.
Consejo para esta receta
-
vasitos de quinoa Brillante
2
-
lentejas cocidas
200 gr
-
calabaza
250 gr
-
taza de hojas de espinaca fresca
1
-
Granada (los granos)
al gusto
-
Perejil fresco picado
al gusto
-
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
-
Zumo de ½ limón
1/2
-
cucharadita de comino molido
1
-
Sal y pimienta
al gusto
-
Unas hojas de menta o hierbabuena fresca
al gusto
Así se prepara esta receta:
-
1
Precalienta el horno a 200 °C.
-
2
Coloca los cubos de calabaza en una bandeja con un chorrito de aceite, sal y pimienta. Asa durante 20-25 minutos hasta que esté tierna y doradita y deja enfriar unos minutos.
-
3
Calienta los vasitos de quinoa Brillante 1 minuto en el microondas.
-
4
En un bol grande, mezcla las lentejas cocidas, la quinoa y la calabaza asada.
-
5
Incorpora las espinacas frescas troceadas, los granos de granada, el perejil y la menta.
-
6
En un cuenco pequeño mezcla el aceite de oliva, el zumo de limón, el comino, sal y pimienta.
-
7
Vierte el aliño sobre la ensalada y remueve con suavidad.
-
8
Puedes dejarlo reposar en la nevera 15-20 minutos para que se integren los sabores.
