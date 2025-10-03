recetas brillantes
Rosada al horno con tomate, burrata y pistachos
Una receta ideal para cuidarse sin renunciar al disfrute en la mesa
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 6 al 12 de octubre)
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Otra semana más elaboramos unas recetas propuestas por nuestra nutricionista Belén Candau, y en esta ocasión el protagonista es un plato lleno de sabor y matices: rosada al horno con tomate borracha y pistachos. Una receta equilibrada y original que combina la suavidad del pescado con la intensidad del tomate cocinado al vino y el punto crujiente de los frutos secos, ideal para cuidarse sin renunciar al disfrute en la mesa.
Truco para esta receta
Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate.
Ingredientes
- lomos de rosada (o 600–700 g en total) 4
- tomates grandes y maduros 3
- bola de burrata (125 g aprox.) 1
- Pistachos pelados y picados al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
- limón (su zumo) 1/2
- diente de ajo 1
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Coloca los lomos en una fuente de horno. Aliña con aceite de oliva, el diente de ajo picado, el zumo de medio limón, sal, pimienta.
-
2
Hornea a 180 °C durante 15–18 minutos, según el grosor.
-
3
Lava los tomates y córtalos en rodajas o gajos.
-
4
Colócalos en un plato amplio o fuente. Aliña con aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta.
-
5
Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate.
-
6
Espolvorea los pistachos picados por encima para darle textura crujiente.
-
7
Cuando la rosada esté lista, sírvela junto al tomate aliñado con burrata y pistachos y termina con un chorrito extra de aceite de oliva virgen por encima de ambos platos.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete