Rosada al horno con tomate, burrata y pistachos

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Otra semana más elaboramos unas recetas propuestas por nuestra nutricionista Belén Candau, y en esta ocasión el protagonista es un plato lleno de sabor y matices: rosada al horno con tomate borracha y pistachos. Una receta equilibrada y original que combina la suavidad del pescado con la intensidad del tomate cocinado al vino y el punto crujiente de los frutos secos, ideal para cuidarse sin renunciar al disfrute en la mesa.

Truco para esta receta

Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate.

Ingredientes

  • lomos de rosada (o 600–700 g en total) 4
  • tomates grandes y maduros 3
  • bola de burrata (125 g aprox.) 1
  • Pistachos pelados y picados al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
  • limón (su zumo) 1/2
  • diente de ajo 1

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Coloca los lomos en una fuente de horno. Aliña con aceite de oliva, el diente de ajo picado, el zumo de medio limón, sal, pimienta.

  2. 2

    Hornea a 180 °C durante 15–18 minutos, según el grosor.

  3. 3

    Lava los tomates y córtalos en rodajas o gajos.

  4. 4

    Colócalos en un plato amplio o fuente. Aliña con aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta.

  5. 5

    Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate.

  6. 6

    Espolvorea los pistachos picados por encima para darle textura crujiente.

  7. 7

    Cuando la rosada esté lista, sírvela junto al tomate aliñado con burrata y pistachos y termina con un chorrito extra de aceite de oliva virgen por encima de ambos platos.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

