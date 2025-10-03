Rosada al horno con tomate, burrata y pistachos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Otra semana más elaboramos unas recetas propuestas por nuestra nutricionista Belén Candau, y en esta ocasión el protagonista es un plato lleno de sabor y matices: rosada al horno con tomate borracha y pistachos. Una receta equilibrada y original que combina la suavidad del pescado con la intensidad del tomate cocinado al vino y el punto crujiente de los frutos secos, ideal para cuidarse sin renunciar al disfrute en la mesa.

Truco para esta receta

Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate.

Ingredientes lomos de rosada (o 600–700 g en total) 4

4 tomates grandes y maduros 3

3 bola de burrata (125 g aprox.) 1

1 Pistachos pelados y picados al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto

al gusto limón (su zumo) 1/2

1/2 diente de ajo 1

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Coloca los lomos en una fuente de horno. Aliña con aceite de oliva, el diente de ajo picado, el zumo de medio limón, sal, pimienta. 2 Hornea a 180 °C durante 15–18 minutos, según el grosor. 3 Lava los tomates y córtalos en rodajas o gajos. 4 Colócalos en un plato amplio o fuente. Aliña con aceite de oliva y una pizca de sal y pimienta. 5 Rompe la burrata en trozos y repártela sobre el tomate. 6 Espolvorea los pistachos picados por encima para darle textura crujiente. 7 Cuando la rosada esté lista, sírvela junto al tomate aliñado con burrata y pistachos y termina con un chorrito extra de aceite de oliva virgen por encima de ambos platos.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas