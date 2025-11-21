Risotto de calabacín y gambas

Este risotto es un plato suave, elegante y con un aroma marinero irresistible. La cremosidad característica del risotto se fusiona con la frescura del calabacín y el sabor delicado de las gambas para crear una receta equilibrada y reconfortante. Es una opción perfecta ... para una comida especial sin complicaciones, donde la textura sedosa del arroz y el punto jugoso del marisco convierten cada bocado en un pequeño lujo. Una propuesta sencilla pero sofisticada, apta para cualquier ocasión.

Consejo para esta receta

Incorpora el calabacín cortado en cubitos pequeños o en medias lunas finas. Cocina hasta que empiece a ablandarse y suelte parte de su agua.

Ingredientes arroz para risotto Sabroz 320 gr

320 gr calabacines medianos 2

2 gambas peladas (pueden ser frescas o congeladas) 300 gr

300 gr cebolla pequeña 1

1 dientes de ajo 2

2 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto vino blanco 100 ml

100 ml caldo de verduras (mantenerlo caliente durante la cocción) 1 l

1 l mantequilla al gusto

al gusto Queso parmesano rallado al gusto

al gusto Sal y pimienta negra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Pon el caldo de verduras a calentar en una olla a fuego bajo. Debe mantenerse caliente durante todo el proceso. 2 En una sartén grande o cazuela, añade el aceite de oliva. 3 Sofríe el ajo y la cebolla picados a fuego medio durante unos 5 minutos, hasta que estén transparentes. 4 Incorpora el calabacín cortado en cubitos pequeños o en medias lunas finas. 5 Cocina hasta que empiece a ablandarse y suelte parte de su agua. 6 Añade el arroz y remueve bien para que se impregne de los sabores y se nacare (se vuelva ligeramente transparente). Cocina 2 minutos removiendo constantemente. 7 Añade el vino y deja que se evapore el alcohol, removiendo (unos 2–3 minutos). 8 Comienza a añadir el caldo caliente poco a poco, un cazo cada vez, removiendo constantemente. Espera a que el arroz absorba el líquido antes de añadir más. 9 Este proceso durará unos 18–20 minutos. 10 Cuando falten unos 5 minutos para que el arroz esté al punto (es decir, cuando esté casi tierno pero aún ligeramente duro en el centro), añade las gambas. 11 Mezcla bien y deja que se cocinen junto con el risotto durante esos minutos finales. 12 Cuando el arroz esté cremoso y en su punto, retira del fuego. Añade la mantequilla y el queso parmesano rallado. Remueve con energía (mantecatura) hasta que quede cremoso. Ajusta de sal y pimienta. 13 Sirve caliente, con un poco más de parmesano o perejil fresco por encima.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.