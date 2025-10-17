Suscribete a
recetas brillantes

Pechuga de pollo rellena de espinacas y queso

Perfecta para una comida equilibrada que combina proteínas magras, verduras y todo el sabor de la cocina casera

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 20 al 26 de octubre)

  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Jugosa, ligera y con un toque cremoso irresistible, esta pechuga de pollo rellena de espinacas y queso es una forma deliciosa de reinventar un clásico. Una receta sencilla pero con aire gourmet, perfecta para una comida equilibrada que combina proteínas magras, verduras y todo ... el sabor de la cocina casera.

