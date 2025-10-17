Jugosa, ligera y con un toque cremoso irresistible, esta pechuga de pollo rellena de espinacas y queso es una forma deliciosa de reinventar un clásico. Una receta sencilla pero con aire gourmet, perfecta para una comida equilibrada que combina proteínas magras, verduras y todo ... el sabor de la cocina casera.

Consejo para esta receta

Coloca cada pechuga en una tabla y, con un cuchillo haz un corte longitudinal (como un bolsillo), sin llegar a cortarla del todo. Salpimienta.

Ingredientes pechugas de pollo grandes 4

4 Sal y pimienta negra molida al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto espinacas frescas (o 100 g si son congeladas y escurridas) 200 gr

200 gr diente de ajo, picado fino 1

1 Mozzarella rallada al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 180º 2 Calienta un poco de AOVE en una sartén y añade el ajo picado. 3 Incorpora las espinacas y saltéalas hasta que se reduzcan (2–3 minutos si son frescas). Sazona con sal y pimienta. 4 Pásalas a un bol y mezcla con el queso hasta formar tu relleno. 5 Coloca cada pechuga en una tabla y, con un cuchillo haz un corte longitudinal (como un bolsillo), sin llegar a cortarla del todo. Salpimienta. 6 Rellena cada pechuga con el preparado de espinacas y queso. 7 Cierra con palillos de madera para que no se salga el relleno al cocinar. 8 Hornea durante 25–30 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y dorado. 9 Retira los palillos y a disfrutar!

