Huevos esponjosos de guisantes y vasitos de arroz integral Brillante

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Un plato sencillo que se transforma en pura delicadeza: los huevos esponjosos de guisantes conquistan por su textura ligera y su sabor fresco, donde lo vegetal se funde con lo cremoso en un equilibrio perfecto. Los guisantes aportan ese punto dulce y primaveral que convierte cada bocado en un soplo de frescura, mientras que los vasitos de arroz integral Brillante se convierten en el aliado ideal para completar la receta con fibra, energía y la comodidad de un acompañamiento siempre en su punto. Una propuesta nutritiva, fácil de preparar y con un aire innovador que demuestra que lo saludable también puede ser sorprendentemente delicioso.

Consejo para esta receta

En un mortero o robot de cocina tritura las claras junto a los guisantes salteados especiados, el requesón, la hierbabuena y la sal.

Ingredientes guisantes 400 gr

400 gr pizca de pimentón dulce 1

1 huevos (separar claras y yemas) 2

2 queso tipo ricotta 200 gr

200 gr Hierbabuena fresca y sal al gusto

al gusto vasos de arroz integral Brillante 2

2 cucharadita de polvos de hornear (levadura química) 1/2

1/2 cdas de AOVE 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso En una sartén con un poco de AOVE, añade los guisantes y saltea durante 12 min. Espolvorea pimentón dulce con cuidado de que no esté en contacto con la base de la sartén y se queme.

Separa las claras de las yemas. Reserva las yemas aparte.

En un mortero o robot de cocina tritura las claras junto a los guisantes salteados especiados, el requesón, la hierbabuena y la sal.

Mezcla bien hasta obtener una textura integrada.

Añade el arroz integral brillante (sin cocinar) y los polvos de hornear. Tritura de nuevo.

En la sartén anterior con AOVE caliente, coloca porciones de mezcla dándoles forma redonda aplanada.

Con una cuchara, haz un hueco en el centro y coloca la yema reservada para simular un huevo frito. Añade sal en la yema.

Cocina a fuego bajo hasta que la yema esté en el punto que deseas.

Y listo para degustar.

