Guisantes «en colorao» con champiñones y huevo poché

Este plato combina tradición y creatividad en una receta llena de sabor y textura. Los guisantes «en colorao», típicos de la cocina andaluza, adquieren una nueva dimensión al unirse con champiñones salteados y un huevo poché que aporta cremosidad natural al romperse. Es una propuesta ... reconfortante, nutritiva y sorprendentemente ligera, perfecta para quienes disfrutan de los platos de cuchara con un toque moderno. Cada bocado mezcla dulzor, intensidad y suavidad en un equilibrio perfecto.

Consejo para esta receta

Cuando el sofrito esté dorado, añade el pimentón y remueve rápido para que no se queme.

Ingredientes guisantes 700 gr

700 gr champiñones laminados 200 gr

200 gr cebolla mediana 1

1 dientes de ajo 2

2 zanahoria 1

1 tomate maduro pelado y triturado o 4 cucharadas de tomate triturado 1

1 cucharadita colmada de pimentón dulce 1

1 Sal, pimienta negra recién molida y una pizca de comino molido al gusto

al gusto Caldo vegetal al gusto

al gusto hoja de laurel 1

1 Perejil fresco picado al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto huevos 4

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 En una cazuela amplia, pon un buen fondo de aceite de oliva y añade la hoja de laurel. 2 Agrega la cebolla y la zanahoria picadas muy finas y sofríe a fuego medio durante 5 minutos, hasta que empiecen a ablandarse. 3 Añade los ajos picados y cocina 1 minuto más. 4 Cuando el sofrito esté dorado, añade el pimentón y remueve rápido para que no se queme. 5 Inmediatamente después, añade el tomate triturado y deja que se cocine 5–7 minutos, hasta que reduzca y el color se oscurezca ligeramente. 6 Incorpora los champiñones laminados y los guisantes. Salpimenta al gusto y agrega un poco de comino molido y el perejil picado. 7 Cubre con caldo vegetal caliente hasta justo tapar los ingredientes. 8 Cocina a fuego medio, sin tapar, durante unos 12–15 minutos, removiendo de vez en cuando. 9 Deja que el caldo se reduzca y espese ligeramente. Comprueba el punto de sal al final de la cocción. 10 Puedes elegir: huevos cuajados directamente en el guiso: casca los huevos encima en los últimos 3–4 minutos de cocción y tapa la cazuela hasta que se cuajen. 11 O huevos a la plancha o escalfados para servir encima del guiso al final. 12 Sirve los guisantes con champiñones bien calientes, coloca un huevo por encima, espolvorea perejil fresco y un toque de pimienta negra.

