Guisantes «en colorao» con champiñones y huevo poché
Es una propuesta reconfortante, nutritiva y sorprendentemente ligera, perfecta para quienes disfrutan de los platos de cuchara con un toque moderno
- Dificultad Medio
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Este plato combina tradición y creatividad en una receta llena de sabor y textura. Los guisantes «en colorao», típicos de la cocina andaluza, adquieren una nueva dimensión al unirse con champiñones salteados y un huevo poché que aporta cremosidad natural al romperse. Es una propuesta ... reconfortante, nutritiva y sorprendentemente ligera, perfecta para quienes disfrutan de los platos de cuchara con un toque moderno. Cada bocado mezcla dulzor, intensidad y suavidad en un equilibrio perfecto.
Consejo para esta receta
Cuando el sofrito esté dorado, añade el pimentón y remueve rápido para que no se queme.
Ingredientes
- guisantes 700 gr
- champiñones laminados 200 gr
- cebolla mediana 1
- dientes de ajo 2
- zanahoria 1
- tomate maduro pelado y triturado o 4 cucharadas de tomate triturado 1
- cucharadita colmada de pimentón dulce 1
- Sal, pimienta negra recién molida y una pizca de comino molido al gusto
- Caldo vegetal al gusto
- hoja de laurel 1
- Perejil fresco picado al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- huevos 4
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
En una cazuela amplia, pon un buen fondo de aceite de oliva y añade la hoja de laurel.
-
2
Agrega la cebolla y la zanahoria picadas muy finas y sofríe a fuego medio durante 5 minutos, hasta que empiecen a ablandarse.
-
3
Añade los ajos picados y cocina 1 minuto más.
-
4
Cuando el sofrito esté dorado, añade el pimentón y remueve rápido para que no se queme.
-
5
Inmediatamente después, añade el tomate triturado y deja que se cocine 5–7 minutos, hasta que reduzca y el color se oscurezca ligeramente.
-
6
Incorpora los champiñones laminados y los guisantes. Salpimenta al gusto y agrega un poco de comino molido y el perejil picado.
-
7
Cubre con caldo vegetal caliente hasta justo tapar los ingredientes.
-
8
Cocina a fuego medio, sin tapar, durante unos 12–15 minutos, removiendo de vez en cuando.
-
9
Deja que el caldo se reduzca y espese ligeramente. Comprueba el punto de sal al final de la cocción.
-
10
Puedes elegir: huevos cuajados directamente en el guiso: casca los huevos encima en los últimos 3–4 minutos de cocción y tapa la cazuela hasta que se cuajen.
-
11
O huevos a la plancha o escalfados para servir encima del guiso al final.
-
12
Sirve los guisantes con champiñones bien calientes, coloca un huevo por encima, espolvorea perejil fresco y un toque de pimienta negra.
