Gallineta a la naranja con bimis, brócoli y vasitos de arroz integral Brillante
Y para redondear el plato, la practicidad de los vasitos de arroz integral Brillante
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 29 de septiembre al 5 de octubre)
La gallineta, con su carne blanca, jugosa y delicadamente sabrosa, encuentra un aliado inesperado en la frescura cítrica de la naranja, que realza cada matiz y aporta un contraste lleno de vitalidad. Como guarnición, un dúo verde irresistible: bimis y brócoli al dente, que suman textura, color y un plus de nutrientes. Y para redondear el plato, la practicidad de los vasitos de arroz integral Brillante, que permiten disfrutar de un acompañamiento saludable y en su punto sin complicaciones. El resultado es un plato equilibrado, elegante y fácil de preparar, perfecto para sorprender con un aire sofisticado en cualquier ocasión.
Consejo para esta receta
Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.
Ingredientes
- filetes de gallineta (unos 150–180 g por persona) 4
- vasitos de arroz integral Brillante 4
- Zumo de 2 naranjas
- Ralladura de 1 naranja
- cucharada de salsa de soja 1
- cucharadita de maicena (para espesar la salsa) 1
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- bimis (broccolini) 200 gr
- brócoli en floretes pequeños 300 gr
- al, pimienta y zumo de limón al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Saltea los bimis en una sartén con un poco de aceite, sal y unas gotas de limón. Reserva calientes.
-
En un cazo pequeño, mezcla el zumo de naranja, la ralladura y la salsa de soja.
-
Diluye la maicena en una cucharada de agua fría.
-
Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.
-
Añade la salsa de naranja por encima en los últimos segundos para que se impregne sin recocer.
-
Sirve los filetes de gallo con la salsa por encima.
-
Calienta los vasitos de arroz integral Brillante y acompaña con los bimis y brócoli al lado.
-
Decora con semillas de sésamo y a disfrutar!
