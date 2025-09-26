Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Gallineta a la naranja con bimis, brócoli y vasitos de arroz integral Brillante

Y para redondear el plato, la practicidad de los vasitos de arroz integral Brillante

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 29 de septiembre al 5 de octubre)

Gallineta a la naranja con bimis, brócoli y vasitos de arroz integral Brillante
Gallineta a la naranja con bimis, brócoli y vasitos de arroz integral Brillante gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gallineta, con su carne blanca, jugosa y delicadamente sabrosa, encuentra un aliado inesperado en la frescura cítrica de la naranja, que realza cada matiz y aporta un contraste lleno de vitalidad. Como guarnición, un dúo verde irresistible: bimis y brócoli al dente, que suman textura, color y un plus de nutrientes. Y para redondear el plato, la practicidad de los vasitos de arroz integral Brillante, que permiten disfrutar de un acompañamiento saludable y en su punto sin complicaciones. El resultado es un plato equilibrado, elegante y fácil de preparar, perfecto para sorprender con un aire sofisticado en cualquier ocasión.

Consejo para esta receta

Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.

Ingredientes

  • filetes de gallineta (unos 150–180 g por persona) 4
  • vasitos de arroz integral Brillante 4
  • Zumo de 2 naranjas
  • Ralladura de 1 naranja
  • cucharada de salsa de soja 1
  • cucharadita de maicena (para espesar la salsa) 1
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • Sal y pimienta al gusto
  • bimis (broccolini) 200 gr
  • brócoli en floretes pequeños 300 gr
  • al, pimienta y zumo de limón al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  • Saltea los bimis en una sartén con un poco de aceite, sal y unas gotas de limón. Reserva calientes.

  • En un cazo pequeño, mezcla el zumo de naranja, la ralladura y la salsa de soja.

  • Diluye la maicena en una cucharada de agua fría.

  • Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.

  • Añade la salsa de naranja por encima en los últimos segundos para que se impregne sin recocer.

  • Sirve los filetes de gallo con la salsa por encima.

  • Calienta los vasitos de arroz integral Brillante y acompaña con los bimis y brócoli al lado.

  • Decora con semillas de sésamo y a disfrutar!

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app