Gallineta a la naranja con bimis, brócoli y vasitos de arroz integral Brillante

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

La gallineta, con su carne blanca, jugosa y delicadamente sabrosa, encuentra un aliado inesperado en la frescura cítrica de la naranja, que realza cada matiz y aporta un contraste lleno de vitalidad. Como guarnición, un dúo verde irresistible: bimis y brócoli al dente, que suman textura, color y un plus de nutrientes. Y para redondear el plato, la practicidad de los vasitos de arroz integral Brillante, que permiten disfrutar de un acompañamiento saludable y en su punto sin complicaciones. El resultado es un plato equilibrado, elegante y fácil de preparar, perfecto para sorprender con un aire sofisticado en cualquier ocasión.

Consejo para esta receta

Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.

Ingredientes filetes de gallineta (unos 150–180 g por persona) 4

4 vasitos de arroz integral Brillante 4

4 Zumo de 2 naranjas

Ralladura de 1 naranja

cucharada de salsa de soja 1

1 cucharadita de maicena (para espesar la salsa) 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal y pimienta al gusto

al gusto bimis (broccolini) 200 gr

200 gr brócoli en floretes pequeños 300 gr

300 gr al, pimienta y zumo de limón al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Saltea los bimis en una sartén con un poco de aceite, sal y unas gotas de limón. Reserva calientes.

En un cazo pequeño, mezcla el zumo de naranja, la ralladura y la salsa de soja.

Diluye la maicena en una cucharada de agua fría.

Sazona los filetes con sal y pimienta y cocina el gallo 2–3 minutos por cada lado (dependerá del grosor), hasta que esté dorado y justo hecho.

Añade la salsa de naranja por encima en los últimos segundos para que se impregne sin recocer.

Sirve los filetes de gallo con la salsa por encima.

Calienta los vasitos de arroz integral Brillante y acompaña con los bimis y brócoli al lado.

Decora con semillas de sésamo y a disfrutar!

