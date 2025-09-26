Espaguetis de calabacín e integrales con carbonara clásica

Dificultad Fácil

La carbonara clásica tiene un lugar eterno en nuestra mesa, pero en esta versión se reinventa con un toque ligero y sorprendente. La combinación de espaguetis integrales con espaguetis de calabacín crea un juego de texturas y colores que hace el plato más fresco y equilibrado, sin renunciar a la cremosidad inconfundible de la salsa. El resultado es una receta que respeta la esencia italiana, pero con un guiño saludable y actual, ideal para quienes buscan disfrutar sin remordimientos y descubrir que lo tradicional también sabe brillar con nuevos matices.

Ingredientes espaguetis integrales secos 250 gr

250 gr calabacines medianos, espiralizados 2

2 yemas de huevo + 1 huevo entero 3

3 queso Pecorino Romano o Parmigiano Reggiano rallado 100 gr

100 gr panceta curada o guanciale en tiras o cubitos 100 gr

100 gr Pimienta negra recién molida y sal al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Usa un espiralizador o cortador específico para hacer espaguetis de calabacín. Añade sal ligeramente y déjalos reposar en un colador 10–15 minutos para que suelten agua.

Cocina los espaguetis integrales en abundante agua con sal y reserva ½ vaso del agua de cocción antes de escurrir.

En una sartén grande sin aceite, dora el guanciale a fuego medio hasta que esté crujiente y suelte su grasa. Retira del fuego y deja enfriar ligeramente.

Añade los espaguetis de calabacín a la sartén con el guanciale caliente, fuera del fuego, y mezcla brevemente (el calor residual es suficiente, no se deben cocer en exceso).

Bate las yemas con huevo entero con el queso rallado y mucha pimienta negra hasta obtener una crema espesa.

Añade la pasta escurrida caliente (integral) a la sartén con el calabacín y guanciale.

Fuera del fuego, incorpora la mezcla de huevos y queso y remueve bien y rápidamente para que el calor de la pasta cocine los huevos sin que se cuajen.

Si la salsa queda muy espesa, añade poco a poco el agua de cocción reservada hasta lograr una textura cremosa.

