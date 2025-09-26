recetas brillantes
Espaguetis de calabacín e integrales con carbonara clásica
El resultado es una receta que respeta la esencia italiana, pero con un guiño saludable y actual
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 29 de septiembre al 30 de octubre)
La carbonara clásica tiene un lugar eterno en nuestra mesa, pero en esta versión se reinventa con un toque ligero y sorprendente. La combinación de espaguetis integrales con espaguetis de calabacín crea un juego de texturas y colores que hace el plato más fresco y equilibrado, sin renunciar a la cremosidad inconfundible de la salsa. El resultado es una receta que respeta la esencia italiana, pero con un guiño saludable y actual, ideal para quienes buscan disfrutar sin remordimientos y descubrir que lo tradicional también sabe brillar con nuevos matices.
Consejo para esta receta
En una sartén grande sin aceite, dora el guanciale a fuego medio hasta que esté crujiente y suelte su grasa.
Ingredientes
- espaguetis integrales secos 250 gr
- calabacines medianos, espiralizados 2
- yemas de huevo + 1 huevo entero 3
- queso Pecorino Romano o Parmigiano Reggiano rallado 100 gr
- panceta curada o guanciale en tiras o cubitos 100 gr
- Pimienta negra recién molida y sal al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Usa un espiralizador o cortador específico para hacer espaguetis de calabacín. Añade sal ligeramente y déjalos reposar en un colador 10–15 minutos para que suelten agua.
-
Cocina los espaguetis integrales en abundante agua con sal y reserva ½ vaso del agua de cocción antes de escurrir.
-
En una sartén grande sin aceite, dora el guanciale a fuego medio hasta que esté crujiente y suelte su grasa. Retira del fuego y deja enfriar ligeramente.
-
Añade los espaguetis de calabacín a la sartén con el guanciale caliente, fuera del fuego, y mezcla brevemente (el calor residual es suficiente, no se deben cocer en exceso).
-
Bate las yemas con huevo entero con el queso rallado y mucha pimienta negra hasta obtener una crema espesa.
-
Añade la pasta escurrida caliente (integral) a la sartén con el calabacín y guanciale.
-
Fuera del fuego, incorpora la mezcla de huevos y queso y remueve bien y rápidamente para que el calor de la pasta cocine los huevos sin que se cuajen.
-
Si la salsa queda muy espesa, añade poco a poco el agua de cocción reservada hasta lograr una textura cremosa.
